Coupe du monde 2022: nouvelles rassurantes pour Kane, présent à l'entraînement de l'Angleterre

En conférence de presse, le gardien de but Jordan Pickford a confirmé la tendance rassurante pour le capitaine anglais Harry Kane, touché à la cheville contre l'Iran (6-2). L'Angleterre joue son prochain match vendredi, face aux Etats-Unis.

L’optimisme est de retour au camp de base des Three Lions. L’inquiétude concernant l’état de forme du capitaine Harry Kane est en partie levée depuis que le joueur a pris part à l’entraînement collectif de l’Angleterre ce mercredi. Touché à la cheville droite après un coup reçu contre l’Iran (6-2) en fin de match, l’attaquant de Tottenham a passé des examens supplémentaires qui n’ont semble-t-il rien révélé d’inquiétant, si bien que sa présence au coup d’envoi contre les Etats-Unis ne serait plus incertaine, d’après le Guardian. "Je pense que Harry va bien, probablement juste un peu endolori. Je suis sûr qu'il va bien. Il était sur la pelouse avec nous aujourd'hui, ce qui est bien. C'est notre capitaine", a déclaré le gardien de but Jordan Pickford.

Maddison absent de l'entraînement

Victime d’un tacle adverse aux alentours de la 50e minute, Harry Kane n’avait été remplacé qu’à un quart d’heure de la fin du match, sortant en boitant légèrement. Gareth Southgate s’était montré rassurant à l’issue du match. "Je pense que Harry va bien. Cela ressemblait à un mauvais coup, mais il a continué le match. On l'a remplacé parce qu'on a senti qu'on pouvait se le permettre à ce moment du match", avait-il expliqué. James Maddison, qui souffre d’une blessure au genou, ne s'est, lui, pas entraîné avec le groupe. En cas de victoire contre les États-Unis, tenus en échec par le pays de Galles (1-1) lors de la première journée du groupe B, l'Angleterre serait mathématiquement qualifiée pour les huitièmes de finale.