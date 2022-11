Coupe du monde 2022: Nuno Mendes pourrait être forfait pour le reste du Mondial

Victime d’une contracture à la cuisse lundi contre l’Uruguay, Nuno Mendes pourrait ne plus rejouer avant la fin de la Coupe du monde, rapporte L’Equipe ce mercredi. Cristiano Ronaldo était également absent de la dernière séance d’entraînement de la sélection portugaise, sans que sa participation au dernier match de poule de la Seleçao ne soit remise en cause.

Reverra-t-on Nuno Mendes avant la fin de la Coupe du monde ? Sorti lors de la victoire du Portugal face à l'Uruguay lundi (2-0) à cause d’une contracture à la cuisse, Nuno Mendes est d’ores et déjà forfait pour le troisième match de la Seleçao. Mais, comme le rapporte L’Equipe, il pourrait ne plus être disponible jusqu’à la fin du Mondial.

>> Coupe du monde: toutes les infos EN DIRECT

Selon le quotidien sportif, la blessure ressemble à celle contractée avec le PSG avant le début de la Coupe du monde. En octobre, le piston avait en effet manqué quatre rencontres à cause d’un problème à la cuisse. Le verdict médical définitif devrait bientôt tomber.

Préféré à Raphaël Guerreiro pour le match de poule du Portugal contre l’Uruguay, Nuno Mendes a quitté la pelouse en pleurs dès la 42e minute à cause de ce pépin musculaire. Après un contact avec un joueur adverse, il s'était mis au sol en attendant l'arrivée de son staff médical.

Ronaldo également absent de l'entraînement

Arrivé blessé au Qatar, Nuno Mendes n'avait pas participé à la belle victoire inaugurale du Portugal face au Ghana (3-2). Le défenseur de 20 ans effectuait donc son retour à la compétition en même temps que ses débuts à la Coupe du monde contre l'Uruguay.

Par ailleurs, Cristiano Ronaldo était absent de la séance collective ce mercredi. Le quintuple Ballon d’or est resté aux soins, mais, selon L'Équipe, il sera disponible pour le troisième et dernier match de poule des Portugais vendredi contre la Corée du Sud. Déjà assurés d’être qualifiés en 8e de finale, les hommes de Fernando Santos doivent au moins décrocher un point pour sécuriser la première place du groupe H.