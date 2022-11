Coupe du monde 2022: quelle équipe vous a le plus impressionné après deux matchs?

Les 32 équipes engagées dans la Coupe du monde 2022 ont joué deux matchs. Quelle est celle qui vous a fait la plus forte impression ? C'est le moment de voter.

Cette fois, on commence à avoir une idée plus précise. Après le premier match, vous étiez 35% à avoir été séduits par le carton de la Roja face au Costa Rica. Mais le match nul face à l'Allemagne risque de faire drastiquement baisser le chiffre, tout comme les 12% de l'Angleterre, qui vont fuir après le non-match face aux Etats-Unis. Restent les Bleus, en deuxième position après un match (22%), et qui ont remporté un choc difficile face au Danemark dans la foulée, et dont on est prêt à parier une chemise qu'ils seront en tête du vote. Mais on ne veut pas vous influencer. Vous êtes libre, alors à vous de voter.

>>> Cliquez ici si le questionnaire ci-dessous ne s'affiche pas

Pour rappel, les 32 équipes qualifiées:

Zone Europe: Allemagne, Danemark, France, Belgique, Croatie, Espagne, Serbie, Pays-Bas, Angleterre, Suisse, Portugal, Pologne, pays de Galles.

Zone Asie: Qatar (pays hôte), Iran, Corée du Sud, Japon, Arabie saoudite, Australie

Zone Afrique: Sénégal, Maroc, Ghana, Cameroun, Tunisie

Zone Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes: Canada, Mexique, États-Unis, Costa Rica

ZoneAmérique du Sud: Brésil, Argentine, Uruguay, Équateur