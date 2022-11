Coupe du monde 2022: Richarlison défend Neymar après la polémique sur la 6e étoile du Brésil

Alors que Neymar s’est attiré de nombreuses critiques après avoir posté une photo du blason brésilien orné d’une sixième étoile avant le début de la Coupe du monde, Richarlison a tenu à défendre son partenaire. L’attaquant de Tottenham a jugé "stupides" les personnes à l'origine de cette controverse.

Richarlison vole au secours de Neymar. Pour l'attaquant de Tottenham, le Parisien n'est pas "arrogant" d'avoir posté sur Instagram une photo du blason de l'équipe du Brésil avec une possible sixième étoile de champion du monde, c'est "seulement un rêveur", l'a défendu lundi son équipier Richarlison, à trois jours des débuts du Brésil au Mondial 2022.

Réagissant à la polémique née d'un article dimanche du quotidien allemand à grand tirage Bild, qui taxait la superstar brésilienne d'arrogance, Richarlison a jugé "stupides" les personnes à l'origine de cette controverse.

Richarlison: "Ce sont eux les arrogants"

"Ce sont eux les arrogants. Nous, on est seulement des rêveurs. On rêve de cette sixième étoile depuis longtemps et on va aller la chercher, qu'ils le veuillent ou non", a déclaré l'attaquant de Tottenham en conférence de presse au Grand Hamad Stadium de Doha, centre d'entraînement de la Seleçao pendant le tournoi.

Après avoir atterri samedi au Qatar avec la Seleçao, Neymar avait publié sur Instagram une photo de lui dans l'avion, vêtu d'un short brodé du blason aux cinq étoiles de champion du monde du Brésil, sur lequel il avait ajouté une sixième étoile. Une manière d'aller un peu vite en besogne que Bild a qualifiée de "poussée d'arrogance".

"Nous allons aller chercher cette étoile parce que c'est notre rêve. Neymar a posté (cette photo) parce que c'est aussi son rêve. Nous voulons la gagner et nous savons combien lui aussi veut la gagner", a insisté Richarlison.

A 30 ans, Neymar est le leader incontesté de la Seleçao, quintuple lauréate du Mondial (1958, 1962, 1970, 1994 et 2002) et forte de solides certitudes après être restée invaincue au cours des éprouvantes qualifications sud-américaines.

Vingt ans de disette

Au pays de Pelé, les supporters espèrent que cette fois, le Brésil obtiendra enfin son "hexacampeonato" (6e trophée) après vingt ans de disette, une longue parenthèse que l'ailier brésilien Raphinha, également présent lundi en conférence de presse, espère refermer au Qatar.

"Nous portons ce poids comme tous les Brésiliens. Depuis 2006, tout le monde veut que le Brésil gagne la sixième étoile et c'est la même chose aujourd'hui, pour la presse, pour les supporters", a dit l'attaquant du FC Barcelone.

"Si tout le monde est uni vers le même objectif, on peut y parvenir", a-t-il ajouté, alors que le Brésil entre en lice jeudi (22h00 heure locale, 20h00 heure de Paris) contre la Serbie dans le groupe C, où figurent aussi la Suisse et le Cameroun.