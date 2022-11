Coupe du monde 2022: son interview choc, ses retrouvailles avec Fernandes… les mises au point de Ronaldo

A trois jours de l’entrée en lice du Portugal à la Coupe du monde 2022 jeudi face au Ghana (17h), le quintuple Ballon d’or est revenu lundi matin sur son interview choc dans laquelle il règle ses comptes avec son club de Manchester United. Mais aussi sur ses rapports avec ses partenaires, notamment Bruno Fernandes.

Concentré et déterminé. Si Cristiano Ronaldo a mis le feu à Manchester United la semaine passée lors d’une interview diffusée en deux temps à la télévision britannique, il est désormais à 100% focalisé sur la Coupe du monde avec le Portugal. Très attendu, CR7 était présent ce lundi matin en conférence de presse à trois jours du premier match face au Ghana, jeudi à 17h.

"Je parle quand je veux"

Interrogé sur cet entretien dans lequel il dézingue presque tout le monde et qui compromet son avenir chez les Red Devils, CR7 n’a exprimé aucun regret. Même à propos du timing, juste avant le Mondial : "Le timing est le timing, je parle quand je veux, a déclaré Cristiano Ronaldo. Je n’ai pas à me soucier de ce que pensent les autres. Tout le monde sait qui je suis et ce en quoi je crois."

"J'ai une super relation avec Bruno Fernandes"

A propos de Bruno Fernandes, son partenaire à MU avec qui les retrouvailles ont semblé glaciales en sélection, il a éteint les rumeurs d’embrouilles : "J'ai une super relation avec lui. Son avion était en retard et je lui ai demandé s'il était venu en bateau, je plaisantais avec lui, a assuré CR7. Il y a toujours des débats, de l'espace pour les rumeurs, je le sais... Mais l'ambiance est vraiment excellente. Mais ne parlez pas de moi avec les autres joueurs. J'ai une carapace à l'épreuve des balles, mais c'est une Coupe du monde, parlez aux autres joueurs du Mondial, pas de Cristiano Ronaldo, ce serait super", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse de 20 minutes entièrement tenue en portugais.

Cet interview "n'ébranlera pas" le Portugal

A 37 ans, le capitaine de la Seleçao dispute sa cinquième et très vraisemblablement ultime Coupe du monde et peut devenir le tout premier joueur de l'histoire à marquer lors de cinq Mondiaux différents. Il se veut rassurant quant aux conséquence de cette bombe sur la sélection portugaise au Qatar. Il assure que cet épisode "n'ébranlera pas" le Portugal. Après le Ghana jeudi, CR7 et ses partenaires défieront l’Uruguay lundi prochain et enfin la Corée du Sud (le 2 décembre) dans le groupe H.