Coupe du monde 2022: un agent de sécurité en soins intensifs après une chute à la fin du match Argentine-Pays-Bas

Le Guardian révèle ce dimanche qu'un agent de sécurité travaillant pendant le Mondial est en soins intensifs après être tombé d'une "hauteur significative" vendredi soir au stade de Lusail, quelques heures après le succès argentin face aux Pays-Bas en quarts de finale.

En marge de la rencontre entre l'Argentine et les Pays-Bas, vendredi au stade de Lusail en quarts de finale de la Coupe du monde (2-2, 4 tab à 3), un incident est survenu quelques heures après le coup de sifflet final explique le quotidien anglais The Guardian ce dimanche. Un agent de sécurité présent dans l'enceinte aurait chuté de plusieurs mètres aux alentours de deux heures du matin.

Un événement terrible qui est survenu peu de temps après que le journaliste américain Grant Wahl soit décédé d'une crise cardiaque alors qu'il couvrait le match pour CBS Sports. Une couronne de fleurs avait été disposée à son poste avant le match Angleterre-France, qu'il devait couvrir.

L'agent de sécurité dans un état "stable mais critique"

Pour le moment les circonstances précises de cette chute ne sont pas connues mais le Guardian, qui a été en contact avec un fan, explique que l'agent serait tombé du haut du hall extérieur sur le sol près de la porte numéro 30. Il s'agirait d'un travailleur migrant. Celui-ci a été transporté d'urgence à l'hôpital de Hamad par ambulance et se trouverait dans un état "stable mais critique".

Par ailleurs, le comité suprême du Qatar a confirmé cette information ainsi que son état de santé, affirmant également que l'homme "va continuer à percevoir l'intégralité de son salaire tout en recevant des soins médicaux". Quelques jours auparavant, précise toujours le quotidien britannique, un ressortissant philippin engagé pour réparer les lumières d'un parking du site d'entraînement de l'Arabie Saoudite est décédé. Ce dernier aurait glissé d'une rampe et serait tombé la tête la première contre du béton. Un drame qui avait conduit Nasser Al Khater, le patron du comité d'orgnisation de la Coupe du monde, à déclarer une phrase on ne peut plus polémique : "La mort fait partie intégrante de la vie, que ce soit au travail ou dans le sommeil".