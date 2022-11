Coupe du monde 2022: un dirigeant qatari annonce "entre 400 et 500 morts" sur les chantiers, l'organisation rétropédale

Un haut responsable du Comité suprême, directement impliqué dans l'organisation de la Coupe du monde 2022, a estimé le nombre de décès d'ouvriers "entre 400 et 500 morts" sur les chantiers liés au Mondial, avant de se faire reprendre par le Comité suprême.

Hassan al-Thawadi, directement impliqué dans l'organisation de la Coupe du monde, a estimé, et c’est une première, que le nombre de décès des travailleurs migrants impliqués sur les chantiers du Mondial se situait "entre 400 et 500". Questionné par le journaliste anglais Piers Morgan sur "le chiffre honnête et réaliste" du nombre de travailleurs migrants morts sur les chantiers de la Coupe du monde, le secrétaire général du Comité suprême du Qatar pour la livraison et l'héritage a répondu: "L'estimation est d'environ 400, entre 400 et 500". "Je n'ai pas le nombre exact. C'est quelque chose qui a été discuté", a-t-il ajouté, quelque peu embarrassé.

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

Un chiffre très difficile à évaluer

Le Comité suprême qatari, qui a supervisé les chantiers des stades au Qatar, n’avait recensé jusqu’ici, soit depuis 2014, "que" 40 décès parmi les travailleurs impliqués dans la construction et la rénovation des stades qui accueillent actuellement la Coupe du monde. Et il s'en est tenu à cette version en produisant un communiqué revenant sur les déclarations d'Hassan al-Thawadi. Selon le Qatar, qui a toujours fermement contesté les différentes estimations produites par les ONG, 37 décès (sur les 40) ne seraient pas intervenus sur les chantiers mais seraient liés à d’autres causes, médicales notamment. Un bilan qui paraissait très sous-évalué.

Officiellement, trois décès se sont donc produits dans les huit stades du Mondial. Un rapport de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui a un bureau à Doha, a conclu que 50 travailleurs étaient morts dans des accidents du travail au Qatar en 2020 et que 500 autres avaient été gravement blessés. L'OIT a cependant noté des lacunes dans le système d'enquête et de recensement des décès et admis que leur nombre pourrait être plus élevé. Début 2021, le Guardian avait produit une enquête assurant qu’au moins 6.500 travailleurs immigrés au Qatar y étaient morts en 2011 et 2020. Mais le chiffre réel reste très difficile à évaluer.