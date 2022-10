Coupe du monde 2030: une candidature commune entre l'Espagne, le Portugal... et l'Ukraine ?

Le président Volodymyr Zelensky aurait donné son accord pour une participation de l’Ukraine à la candidature de l’Espagne et du Portugal pour organiser la Coupe du monde de football en 2030.

La Coupe du monde 2022 au Qatar divise et suscite la polémique. En 2030, le Mondial pourrait bien réunir les peuples. Lancés dans une candidature commune pour organiser la compétition dans huit ans, le Portugal et l’Espagne devraient annoncer ce mercredi l’intégration de l’Ukraine comme pays hôte, selon les informations du journal The Times.

Le quotidien britannique révèle ce lundi que le duo ibérique va officialiser la nouvelle lors d’une conférence de presse depuis le siège de l’UEFA à Nyon en Suisse. Une décision rendue possible par l’aval du président Volodymyr Zelensky. Malgré l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et les nombreuses destructions provoquées par le conflit, le dirigeant ukrainien et les patrons du football en Espagne et au Portugal y voient une belle initiative pour l‘avenir.

Dans les faits, l'Ukraine - qui devrait avoir entamé sa reconstruction d'ici-là - accueillerait les matchs d'une poule complète, le reste de la compétition restant dans la péninsule ibérique.

Un sacré atout avant le vote de la Fifa ?

Au-delà des considérations sécuritaires à prendre en compte, l’intégration de l’Ukraine à la candidature de l’Espagne et du Portugal pourrait leur donner un énorme coup de pouce auprès de la FIFA.

Si l’instance internationale entend garder un maximum de neutralité politique, les 211 associations membres appelées à voter pour choisir les pays hôtes de la Coupe du monde 2030 pourraient se laisser séduire par ce geste solidaire. Si l’Espagne a déjà organisé le Mondial en 1982, cela constituerait une première pour le Portugal et pour l’Ukraine.

L’Arabie saoudite rêve aussi du Mondial 2030

Après le Qatar en 2022 et le trio Canada-Mexique-Etats Unis en 2026, le Mondial pourrait donc être organisé par trois pays européens en 2030. A moins qu’une autre candidature ne parvienne à convaincre les votants.

Outre le duo ibérique, l’Arabie saoudite s’est montrée intéressée et pourrait candidater avec l’Egypte et la Grèce pour un tournoi programmé sur trois continents différents et disputé de nouveau (météo oblige) en fin d’année. La possibilité de voir une candidature commune de plusieurs pays sud-américains existe également et permettrait ainsi de commémorer le centenaire de la première Coupe du monde (1930) en Uruguay.