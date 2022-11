Coupe du monde 2022: après le brassard arc-en-ciel, la sécurité interdit les déguisements de supporters anglais

Des fans de l’Angleterre déguisés en chevaliers se sont vu refuser l’accès à un match du Mondial 2022 par les services de sécurité. Le costume est vu comme offensant dans les pays de tradition musulmane à cause des Croisades.

L'éternel bon goût anglais... En voilà une drôle d’idée de débarquer au stade déguisé en chevalier avec une cotte de maille, un bouclier, une épée en carton et une énorme de croix de saint Georges sur le torse. C’est pourtant ce qu’ont tenté plusieurs supporters anglais lors du Mondial 2022 au Qatar pour le match de leur sélection face à l’Iran.

A l’image de leur intransigeance avec les marques de soutien à la communauté LGBTQ+, les policiers qatariens ont refoulé ces fans des Three Lions férus d’histoire médiévale. Une vidéo partagée par les médias ce mercredi a grandement fait réagir sur les réseaux sociaux.

Si les deux Anglais vêtus d’un costume de croisés n’ont pas réussi à entrer dans le stade pour la première rencontre des partenaires de Harry Kane, l’image a relancé le débat sur la liberté accordée aux supporters lors de la Coupe du monde disputée au Qatar.

Un rappel offensant pour les musulmans

Certains internautes se sont ainsi offusqués du manque de liberté pour les fans pendant le séjour dans le Golfe, alors que l’alcool fait déjà l’objet d’une interdiction aux abords des stades.

En même temps, et d’autres twittos ou journalistes l’ont aussi bien fait remarquer, le costume de croisé flanqué d’une énorme croix de saint Georges constitue une sacrée maladresse dans un pays où l’Islam est religion d’Etat.

"Pour être juste, c’est une interdiction que l’on peut tous accepter, a réagi le journaliste britannique du Daily Mail Rob Draper. Enfin."

Quand un autre journaliste s’est évertué à rappeler le passif des chevaliers occidentaux pendant les Croisades et en quoi cela constituait une insulte pour les musulmans: "La tenue vestimentaire, avec des épées et des croix, est offensante en raison de l'histoire des croisés avec les viols, le massacre et l'occupation des terres arabes."

Les fans anglais avaient été prévenus

La réaction des autorités qatariennes ne constitue pourtant pas vraiment une surprise. Avant même leur départ d’Angleterre, les supporters des Three Lions avaient été avertis que leur costume de chevalier des Croisades provoquerait de vives réactions au Qatar. Un porte-parole de Kick It Out, une organisation qui lutte contre le racisme et les discriminations dans le football, les avait ainsi mis en garde.

"Nous conseillons aux fans qui assistent aux matchs de la Coupe du Monde de la FIFA que certains vêtements, tels que les déguisements représentant des chevaliers ou des croisés, peuvent ne pas être les bienvenus au Qatar et dans d'autres pays islamiques, avait lancé le représentant auprès fans selon des mots cités par le Telegraph. Les conseils de voyage du ministère des Affaires étrangères émis avant le tournoi ont indiqué que les fans devraient se familiariser avec les coutumes locales, et nous encourageons les fans à adopter cette approche."