Coupe du monde: le Maroc viserait Mazzarri pour remplacer Vahid Halilhodzic

Les dirigeants de la Fédération marocaine ne manquent pas d’ambition après l’éviction de Vahid Halilhodzic. La FRMF voudrait nommer Walter Mazzarri au poste de sélectionneur en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Trop conflictuel, trop enfermé dans son monde et ses idées, Vahid Halilhodzic a vu son aventure à la tête de la sélection marocaine s’arrêter à seulement quelques mois de la Coupe du monde au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre). Pour succéder au technicien bosnien, la Fédération marocaine de football envisagerait d’embaucher un entraîneur de renom en la personne de Walter Mazzarri.

Libre de tout contrat depuis son départ du club de Cagliari en fin de saison dernière, l’Italien de presque 61 ans (il les fêtera en octobre), constituerait l’une des priorités de la FRMF selon les éléments de la chaîne en langue arabe Al Araby relayés par le quotidien Il Mattino. Les différentes parties se seraient même déjà rencontrées afin de discuter d’une arrivée express pour préparer le Mondial.

Mazzarri pour rappeler Ziyech?

Qualifié pour le rendez-vous à Doha sous la houlette de Vahid Halilhodzic, le Maroc y affrontera la Belgique, la Croatie et le Canada dans le groupe F. Une poule particulièrement dans laquelle l’expérience de Walter Mazzarri pourra jouer.

Avec le départ du précédent sélectionneur, la Fédération marocaine s’est aussi offert la possibilité de voir plusieurs stars revenir en équipe nationale comme le milieu offensif de Chelsea Hakim Ziyech, évincé par coach Vahid.

L’option Regragui toujours d’actualité

Si le latéral du Bayern Noussair Mazraoui et Amine Harit ont effectué leur retour avec les Lions de l’Atlas lors du dernier rassemblement, l’ancienne maître à jouer de l’Ajax restait à la porte de l’équipe marocaine malgré les réclamations des supporters. Walter Mazzarri ne devrait probablement pas pouvoir se passer d’Hakim Ziyech s’il rejoignait le Maroc.

Outre l’ancien coach de Chelsea et du Napoli, Fouzi Lekjaa penserait aussi à Walid Regragui pour diriger la sélection. Le président de la FRMF nommerait ainsi un technicien marocain pour mener le groupe durant la Coupe du monde au Qatar. Actuellement en poste au Wydad Casablanca, l’ancien défenseur de Toulouse et Ajaccio serait assisté d’Adel Ramzi et Rachid bin Mahmoud dans sa mission.