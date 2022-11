Coupe du monde: les scénarios qui placeraient l’équipe de France en tête de son groupe

Qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde après sa victoire contre le Danemark (2-1), l’équipe de France a de grandes chances de terminer en tête du groupe D. Un match nul lors de la dernière journée contre la Tunisie suffit ou une contre-performance de l’Australie dans le même temps.

Ce n’est plus qu’une question de détails pour les Bleus, premiers qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Après leur victoire face au Danemark ce samedi (2-1) et avec six points en deux matchs, les champions du monde en titre sont assurés de terminer parmi les deux premiers de leur groupe D. Et ils ont de grandes chances de finir en tête.

Une mission presque impossible pour l'Australie

Pour cela et ainsi défier le deuxième du groupe C (Pologne, Argentine, Arabie saoudite, Mexique) plutôt que son vainqueur au prochain tour, l’équipe de France n’a besoin que d’un match nul contre la Tunisie (mercredi, 16h), un adversaire qui ne l’a jamais battu en quatre confrontations (deux victoires, deux nuls). Mais les Aigles de Carthage auront absolument besoin d’un résultat, après un nul et une défaite sur leurs deux premiers matchs.

Même si les hommes de Deschamps venaient à s’incliner, il suffit que l’Australie ne s’impose pas contre le Danemark dans le même temps pour assurer la première place. Un succès de Socceroos sans rattraper leur différence de buts (-2 contre +4) serait également insuffisant pour chiper la tête de ce groupe D, promise donc aux Bleus.

La France première du groupe D si:

- Elle ne perd pas contre la Tunisie.

- Elle perd contre la Tunisie et l'Australie ne bat pas le Danemark ou s’impose sans rattraper sa différence de buts (-2 contre +4).

Le classement du groupe D:

1- France, 6 pts (+4)

2- Australie, 3 pts (-2)

3- Danemark, 1 pt (-1)

4- Tunisie, 1 pt (-1)