France-Danemark: Mbappé le sauveur, Upamecano en costaud, Dembélé se distingue, les notes des Bleus

L'équipe de France a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 en battant le Danemark ce samedi (2-1). Les Bleus se sont appuyés sur un Kylian Mbappé auteur d'un doublé, un Antoine Griezmann bien en vue dans son nouveau rôle et un Ousmane Dembélé bouillonnant. Les notes des Bleus.

Hugo Lloris: 6,5

Ne peut rien faire sur le but à bout portant des Danois. Toujours vigilant par ailleurs. Présence impeccable dans les airs.

Théo Hernandez: 7,5

Des montées bien senties sans se découvrir défensivement. Décisif sur l’une d’elles. Marquage efficace.

Raphaël Varane: 6,5

De retour en tant que titulaire, il a vite retrouvé ses repères avec toujours un bon placement. Bonne présence aérienne sur coups de pieds arrêtés mais des difficultés physiquement dans les courses longues. 74 minutes de jeu, c’était déjà beaucoup.

Dayot Upamecano: 8

Grosse présence athlétique. Attentif à son placement. Dominant dans les duels. Les attaquants danois se sont heurtés à un roc.

Jules Koundé: 6,5

Rigoureux dans son placement, bien conscient que c’était le point faible lors des premiers matchs. N’a pas hésité à monter à bon escient pour apporter le surnombre. A frôlé la correctionnel sur une action en première période.

Aurélien Tchouaméni: 6,5

Une vraie pointe qui fait le trait d’union entre défenseurs et attaquants. Propose toujours des solutions dans l’entre jeu.

Adrien Rabiot: 6

Appliqué dans le placement, il est malheureusement au marquage de Christensen sur le but danois. Son ciseaux passe juste à côté en fin de match.

Antoine Griezmann: 6,5

Plus à l’aise que lors du premier match, dans ce rôle de relayeur. A bien aidé dans le repli défensif. Moins impactant offensivement. Il n’a pas su marquer après un bon contrôle orienté à la 60e.

Kylian Mbappé: 8,5

Un doublé pour une nouvelle soirée qu’il marque de son empreinte. Il a su faire la différence en marquant le premier but de la soirée. Intenable, et Christensen s’en sort bien en prenant un carton jaune après une intervention plus que limite sur lui en première periode.

Ousmane Dembélé: 7

Des crochets ravageurs, encore très mobile dans son couloir. Aurait pu encore être décisif si Kylian Mbappé avait trouvé le but à la 40e.

Olivier Giroud: 5,5

Peu de ballon à exploiter. Beaucoup d’envie mais il nous a habitué à plus de justesse dans ses remises notamment. Peu d’occasions à se mettre sous la dent.

