Coupe du monde: questionné sur ses connaissances sur le Mexique, le sélectionneur polonais répond... qu'il a regardé Narcos

Sélectionneur de la Pologne depuis janvier dernier, Czesław Michniewicz a été interrogé par des journalistes mexicains sur sa connaissance de l'équipe nationale alors que les deux nations se retrouveront en Coupe du monde 2022. Le technicien des Biale Orly a répondu à sa manière en ironisant sur son visionnage de la série Narcos Mexico.

Passée par les barrages, la Pologne a éliminé la Suède en mars dernier pour se qualifier pour la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera en fin d'année au Qatar. Le tirage au sort a placé Robert Lewandowski et ses coéquipiers dans le groupe C, accompagné par l'Argentine, le Mexique et l'Arabie saoudite.

"Ce n'est pas facile. Mais d'un autre côté, nous rencontrons toujours des équipes européennes et nous sommes habitués à jouer contre eux. Je pense que par souci de santé mentale, ce sera plus amusant pour les supporters de se préparer pour des matchs contre ces nations", a commenté le sélectionneur Czesław Michniewicz, nommé le 31 janvier dernier après le départ de Paulo Sousa pour Flamengo fin décembre.

"La Mexique a une façon différente de jouer par rapport aux équipes européennes"

En raison de la guerre en Ukraine et de l'exclusion de la Russie du Mondial, la Pologne s'était retrouvée directement en finale des barrages de la zone Europe. Face à la Suède, Czesław Michniewicz ne disputait que son deuxième match à la tête de la sélection, quelques jours après une rencontre amicale face à l'Ecosse (1-1).

Après le tirage au sort, le nouvel homme fort a été interrogé par la presse mexicaine sur ses connaissances sur la sélection nationale. Czesław Michniewicz s'est fendu d'un commentaire ironique: "Je leur ai dit que j'avais regardé les trois saisons de Narcos Mexico et que Hugo Sanchez ne jouera pas. Bien sûr, c'était une blague car le Mexique a des joueurs fantastiques. Ils ont une façon totalement différente de jouer de l'Allemagne, la France ou l'Angleterre."

Plus sérieusement, Czesław Michniewicz a estimé qu'il "faudrait tout savoir" sur ses différents adversaires. Mais en attendant la Coupe du monde, il aura le temps de rôder son équipe lors de la Ligue des nations en juin avec des matchs face au Pays de Galles, la Belgique et les Pays-Bas.