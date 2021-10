Coupe du monde tous les deux ans: même Wenger a cru "déconner" au début

Arsène Wenger a défendu vendredi sur RMC son projet de réforme du calendrier mondial du football et l’instauration d’une Coupe du monde tous les deux ans. Le directeur du Développement du football mondial auprès de la FIFA a même reconnu avoir été un peu hésitant au début.

Génie pour les uns, fossoyeur du football pour les autres. Le projet de réforme du calendrier international soumis par Arsène Wenger a suscité de vive réactions ces dernières semaines. Invité exceptionnel de l’émission Rothen s’enflamme ce vendredi sur RMC, l’ancien entraîneur d’Arsenal a répondu aux critiques et défendu ses idées et notamment celle d’organiser une Coupe du monde tous les deux ans. Une proposition qui n’a rien d’une évidence, même pour lui.

"Même moi au début, quand cela m’est venu je me suis dit 'Oh putain t’es en train de déconner.' J’ai un mouvement de recul instinctif car je n’ai connu que ça, la Coupe du monde tous les quatre ans, a expliqué le directeur du Développement du football mondial auprès de la FIFA. Après je me suis dit: 'Oh purée, c’est intéressant et il faut creuser l’idée.' Il y a beaucoup de gens qui ont cette réaction. Au départ les gens sont réticents car il y a la tradition et le fait d’avoir attendu cette compétition."

"Les 15-20 ans ont une philosophie totalement différente"

Pour défendre sa cause, Arsène Wenger assure également que le besoin de réforme fait l’unanimité à 100% et qu’une Coupe du monde tous les deux ans pourrait séduire un public plus jeune.

"En même temps, le monde a changé. Ce qui me frappe, dans les moments d’audience chez les jeunes c’est que les 10-15 ans ou les 15-20 ans ont une philosophie totalement différente, a encore expliqué l’ancien coach mythique des Gunners. Et puis on a un exemple, on a eu l'Euro cette année. C’était merveilleux et de grande qualité. On a une Coupe du monde l'année prochaine. Cela ne choque personne. Sur le regroupement des matchs de qualification, sur une meilleure séparation des matchs de clubs et d’équipes nationales, tout le monde est d’accord. On peut imaginer beaucoup de choses. Vous avez mon numéro de téléphone, si vous avez de meilleures idées."