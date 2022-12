Coupe du monde: un supporter se fait tatouer le nom de Messi sur le front... et regrette son geste

Pour immortaliser à sa façon le sacre de l'Argentine à la Coupe du monde 2022, un fan colombien a fait inscrire le nom de Lionel Messi sur son visage. Il regrette aujourd'hui et veut faire effacer ses tatouages.

Difficile de comprendre ce qui a pu lui passer par la tête. Après la victoire de l’Argentine face aux Bleus en finale de la Coupe du monde au Qatar (3-3, 4-2 tab), le 18 décembre, Maicol Quiñonez décide de marquer le coup. Direction un salon de tatouages. Pour rendre hommage, à sa façon, à Lionel Messi.

Cet influenceur colombien veut avoir le septuple Ballon d’or dans la peau. Et il veut surtout que tout le monde soit au courant de son fanatisme poussé à l’extrême. Au lieu d’opter pour quelque chose de discret, celui qui se fait appeler Mike Jambs sur les réseaux sociaux se fait tatouer le nom "Messi" en lettres capitales sur le front. Mais ce n’est pas tout.

Sa joue droite est recouverte par l’inscription "D10S" (fusion entre le numéro de Messi en sélection et ‘Dios’, ‘Dieu’ en espagnol). A gauche, Mike opte en toute sobriété pour trois grosses étoiles, en référence aux trois titres mondiaux de l’Albiceleste (1978, 1986 et donc 2022). Le tout est évidemment filmé et massivement relayé sur ses comptes Facebook, Tiktok, Instagram… Mais quelques jours plus tard, l’euphorie est retombée, ses vidéos ont fait le tour d’Internet et Mike se rend compte qu’il s’est peut-être un peu trop emballé. Dans une vidéo de cinq minutes, il confie tout regretter.

"Je veux à nouveau être normal"

"La vérité, c’est que je me suis senti très fier les premiers jours, mais je dois avouer que je suis désolé, je suis désolé d’avoir fait ces tatouages, raconte-t-il. Au lieu de m'apporter des choses positives, j'ai eu des milliers de choses négatives, tant sur le plan personnel que dans ma famille. On me dit que je ne suis pas un exemple positif pour la société, que je ne suis pas un exemple positif pour l'humanité, que je ne suis pas un exemple positif pour les enfants et les jeunes. Ma vie a changé de façon négative dans tous les domaines. Beaucoup de gens m'ont dit : 'Tu vas regretter ces tatouages et tu vas vouloir les faire enlever'. Moi j’étais heureux les premiers jours, mais aujourd’hui je suis d’accord avec ces gens."

Emu, il affirme avoir reçu "des milliers d’insultes" et explique avoir pris une décision radicale pour tenter de tourner la page : "Je veux faire enlever ces tatouages, je ne sais pas ce qu’il faut faire ou comment ça se passe, mais je suis sûr que je veux les effacer. Je veux les enlever au laser parce que ma vie a changé négativement. J’ai besoin qu’on m’aide. Je veux à nouveau être normal."