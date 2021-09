Des supporters d'équipes nationales s'opposent à la Coupe du monde tous les deux ans

Des organisations de supporters du monde entier, dont les Irrésistibles Français, ont affirmé ce mardi leur opposition à l'organisation d'une Coupe du monde tous les deux ans, réforme envisagée par la Fifa.

Deux fois plus de Coupes du monde, non merci. Alors qu'Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la Fifa, a lancé un énorme débat ces derniers jours en défendant l'idée d'un Mondial de football tous les deux ans (au lieu de quatre), différentes associations de supporters du monde entier ont publié ce mardi un communiqué commun pour faire savoir leur franche opposition à ce projet.

"L'écrasante majorité des supporters s'oppose à l'organisation d'une Coupe du monde tous les deux ans", assurent dans le texte une cinquantaine de groupes issus des six Confédérations, dont les Irrésistibles Français, fidèles des Bleus.

"Une telle démarche menace de détruire l'équilibre déjà fragile entre les compétitions locales, nationales, continentales et internationales"

"La Coupe du monde a lieu tous les quatre ans depuis que le tournoi inaugural a eu lieu en Uruguay en 1930, rappellent les associations. Pourquoi abandonner près d'un siècle de tradition sur un coup de tête et sans aucune preuve que cela rendra service à ce sport? Au contraire, une telle démarche menace de détruire l'équilibre déjà fragile entre les compétitions locales, nationales, continentales et internationales, ainsi qu'un calendrier d'ores et déjà surchargé", développent-elles, indiquant aimer le Mondial "précisément parce que c'est un événement extraordinaire".



Wenger, dans un entretien à L'Equipe, a préconisé une compétition de sélections chaque année, en alternant Mondial et Euro, par exemple, pour la Confédération européenne. L'UEFA s'y est toutefois opposée, assurant que cela "diluerait" le "joyau" du football mondial, selon son président Aleksander Ceferin.

Les supporters avancent par ailleurs qu'ils n'ont "ni le temps, ni l'argent, ni la capacité de voyager à l'autre bout du monde tous les 24 mois pour regarder leurs équipes jouer dans une compétition dévalorisée et des stades à moitié vides".

Et de lancer un message: "Nous appelons la Fifa et les associations nationales de football à abandonner leur proposition d'imposer une Coupe du monde biennale et d'inclure la voix des fans dans toutes les décisions qui affectent l'avenir du football que nous finançons et dont nous faisons un spectacle mondial."