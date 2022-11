Equipe de France: scène cocasse, la conf de presse de Varane interrompue... par une alarme incendie

Alors qu'il s'exprimait ce dimanche en conférence de presse, le défenseur de l'équipe de France, Raphaël Varane, a été coupé en plein discours par le déclenchement d'une alarme, semble-t-il d'incendie. De quoi faire sourire le Mancunien et l'assistance.

Il était en train de débriefer la belle victoire contre le Danemark (2-1) et de lancer quelques poncifs sur l'envie des Bleus de "gagner des matchs", quand soudain, ses oreilles - et pas que les siennes - ont sifflé.

Alors qu'il se trouvait ce dimanche en conférence de presse, le défenseur de l'équipe de France Raphaël Varane a été interrompu en pleine prise de parole par le déclenchement d'une alarme, semble-t-il d'incendie.

"Cette fois ce n’est pas Adil Rami"

Un drôle d'épisode, qui a rappelé au défenseur de Manchester United une séquence mémorable du Mondial 2018, dans un tout autre contexte. "Cette fois ce n’est pas Adil Rami, je vous le promets", s'est ainsi amusé Raphaël Varane, en référence aux exploits nocturnes de son ancien compère avec un extincteur, au camp de base russe il y a quatre ans.

Mais cette fois, aucune évacuation n'a toutefois eu lieu. Après une petite minute de flottement et quelques échanges avec le responsable de la communication de l'équipe de France, Varane a en effet pu reprendre le fil de son discours lorsque l'alarme a cessé de retentir. "Le groupe est serein, il y a une bonne osmose entre les plus jeunes et les plus anciens", a-t-il poursuivi, sans paraître plus décontenancé que ça.

A noter que ce n'est pas la première fois que les Bleus sont surpris par une sirène depuis leur arrivée au Qatar. Pas plus tard que vendredi, les joueurs de l'équipe de France avaient ainsi été brutalement réveillés par une alarme incendie, sur les coups... de 3h du matin.