Équipe de France: le calendrier des Bleus avant la Coupe du monde 2022

Six matchs de Ligue des nations figurent au programme des Bleus avant la Coupe du monde. Mais le calendrier pourrait s'alourdir avec l'ajout de rencontres amicales qui serviraient de préparation au Mondial.

Sur le chemin qui mène à la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’équipe de France de football est assurée de disputer six matchs, tous comptant pour la Ligue des nations. La France défendra son titre dans la compétition à partir du mois de juin contre le Danemark, l’Autriche et la Croatie, qu’elle affrontera deux fois. Quatre matchs en dix jours sont prévus sur cette première fenêtre estivale.

Le tirage au sort vendredi

Deux autres rencontres auront lieu en septembre dans le groupe A1, contre l’Autriche et au Danemark. Des matches amicaux supplémentaires viendront peut-être s'insérer dans ce calendrier. Les quatre vainqueurs de groupe de la Ligue A participeront à la phase finale. Les demi-finales se joueront les 14 et 15 juin 2023, et la finale 18 juin, que les Bleus disputeront peut-être avec l’étiquette de double champions du monde.

Vainqueurs de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud en mars, les champions du monde en titre français, qualifiés de longue date comme nombre de cadors européens et sud-américains, ont enclenché sereinement le mode préparation, loin des sueurs froides des éliminatoires. Le tirage au sort de la Coupe du monde, avec les représentants de 29 nations déjà qualifiées, où huit groupes de quatre seront constitués, est prévu ce vendredi 1er avril. La cérémonie officielle débutera à 18h (19h au Qatar).

JUIN

France-Danemark, vendredi 3 juin 2022

Croatie-France, lundi 6 juin 2022

Autriche-France, vendredi 10 juin 2022

France-Croatie, lundi 13 juin 2022

SEPTEMBRE

France-Autriche, jeudi 22 septembre 2022

Danemark-France, dimanche 25 septembre 2022