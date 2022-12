France-Argentine: Mikaël Silvestre donne la clef pour réussir à défendre sur Messi

International français à 40 reprises, Mikaël Silvestre sait que la tâche des Bleus contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde (dimanche à 16h) s’annonce ardue. L’ancien défenseur central donne notamment ses conseils aux hommes de Didier Deschamps pour contenir au maximum Lionel Messi, en feu depuis le début du Mondial.

Comment voyez-vous la finale qui se profile entre la France et l’Argentine?

Je la sens difficile. L’Argentine est une équipe qui est montée en puissance tout au long de la compétition en termes de choix tactiques. Les choix de profil de joueurs se sont peaufinés. Elle a trouvé un rendement très intéressant avec un petit joueur au milieu de terrain et un peu en attaque qui monte en puissance (rires). Il était déjà pas mal avant le début de la compétition et il est en train d’amener tout le monde vers un succès. J’espère qu’on pourra le stopper correctement et finir le job.

Le danger ne serait-il pas de se focaliser seulement sur Messi et d’oublier les autres?

C’est sûr qu’ils ont vraiment des atouts. Leur pressing est phénoménal, ça s’est un premier obstacle. Il faut s’attendre à la même intensité, sauter le premier rideau, ne pas se faire prendre sur des relances hasardeuses. Offensivement, ils sont bien en place et se créent des occasions. En ce qui concerne Léo, le problème c’est qu’il disparaît et que, quand il réapparaît, c’est trop tard (rires). Il faudra bien sûr le surveiller du coin de l'œil, ne pas faire un marquage mais c’est vrai que c’est un joueur phénoménal.

Existe-t-il un match dans le match entre Lionel Messi et Kylian Mbappé?

Ils sont dans le même club, ils se connaissent très bien. Ce n’est pas vraiment un match dans le match parce qu’ils ne vont pas vraiment jouer l’un contre l’autre. C’est vrai que c’est important pour eux de s’imposer au très très haut niveau. La Coupe du monde, c’est exceptionnel. Pour Kylian, ce serait la deuxième. Pour Léo, la première, ça viendrait mettre la plus grosse coupe sur son étagère qui est plutôt bien remplie déjà. J’espère qu’ils vont tous les deux livrer une belle prestation comme ça on pourra tous en profiter.

Comment défendriez-vous sur Lionel Messi?

Il faut le prendre au début, parce que dès qu’il est en mouvement, c’est encore plus difficile. Pour se donner une chance de rester avec lui, il faut lui donner le moins de marge de manœuvre possible. Il est capable d’éliminer, de créer un décalage ou, si on arrive trop tard, il pousse le ballon et on fait faute. Il faut donc laisser le moins d’espace possible pour se donner une chance de gagner le duel. Ça arrive, hein, il y a des défenseurs qui parviennent à gagner de duels contre lui, ce n’est pas impossible. Pour moi, le plus grand danger est qu’il s’efface. Il se fait oublier et se place dans des zones où l’Argentine va le chercher. Il faut toujours que les milieux de terrain et les défenseurs aient une communication constante pour qu’il y ait quelqu’un dans sa zone.

Mikaël Silvestre contre Lionel Messi en 2010 © AFP

Comment caractérisez-vous l’équipe de France de 2022?

Elle ne s’est pas réinventée, car les valeurs sont les mêmes et le coach est le même. Mais les entrants ont fait un travail exceptionnel pour se mettre à niveau et entrer dans un collectif, apprendre à se connaître les uns et les autres. Il n’y a pas eu de préparation, donc, pour moi, c’est ça la grande satisfaction. J’espère que ça va bien se finir.

Il y a quand même un héritage de 2018?

Bien sûr. On garde la même dynamique, on est durs à jouer. On sait s’adapter aux blocs bas et aux blocs qui viennent nous embêter très haut aussi. On est vraiment une équipe complète, on sait s’adapter. On a vraiment des armes à faire valoir, j’espère qu’on va avoir le temps de le faire pendant 90 voire 120 minutes.

Quel est votre pronostic dimanche?

Une victoire française 2-1, ça me va!