France-Argentine: jeu, complot pro-Messi, chant raciste de supporters... pourquoi cette équipe argentine se sent très seule

L’équipe de France affrontera l’Argentine dimanche en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une équipe sud-américaine surmotivée se présente face aux Bleus et malgré des critiques diverses et variées voire des polémiques.

Un match pour l’histoire entre la France et l’Argentine. Les Bleus de Didier Deschamps tenteront de remporter leur deuxième titre consécutif ce dimanche face à l’Albiceleste en finale de la Coupe du monde (dès 16h en direct commenté sur le site et l’app RMC Sport). En face, Lionel Messi et les Sud-Américains espèrent mettre fin à une disette longue de 36 ans, depuis le sacre de Diego Maradona en 1986.

Si les Français ne faisaient pas office de favoris à la victoire finale compte-tenu des nombreux absents au sein du groupe, les Argentins ont bénéficié d’une grosse cote avant le début du tournoi. Pourtant, les Tricolores se sont finalement montrés les plus séduisants lors du séjour au Qatar alors que la sélection dirigée par Lionel Scaloni a fait l’objet de critiques jusqu’à sa qualification pour la finale.

>> France-Maroc (2-0)

Les Bleus face au "vice" argentin

L’équipe de France a battu le Maroc en demi-finale sans encaisser de but pour la première fois du Mondial. Mais les Bleus ont parfois eu du mal à répondre au défi physique des Lions de l’Atlas. Notamment au retour des vestiaires lorsque les contacts ont été plus appuyés et que l’arbitre mexicain a laissé jouer. Membre de la Dream Team RMC Sport, Eric Di Meco y voit un motif d’inquiétude face à des Argentins un brin truqueurs et dotés d’une sacrée expérience quand il faut faire déjouer l’adversaire ou le pousser à bout.

"Les Argentins c’est très supérieurs car ils ont en plus le vice qui va avec. Et puis ils ont des qualités. Ils faisaient partie des favoris et ne sont pas là par hasard. Je pense qu’ils ont tiré les leçons de ce qu’on leur a fait il y a quatre ans, a estimé l’ancien défenseur tricolore aux 23 sélections. Ils vont peut-être gommer ce qu’ils avaient mal fait et vont peut-être aussi essayer de nous faire péter un câble. Je ne pense pas qu’il faille rentrer dans ce jeu, on ne pourra pas gagner contre ces mecs-là."

Un jeu (trop) rudimentaire

A l’image de la France en 2018, l’Argentine a su se montrer très efficace lors du Mondial disputé au Qatar. Hormis la défaite inaugurale contre l’Arabie saoudite (1-2) et les ratés de Lautaro Martinez, l’Albiceleste n’a pas multiplié les occasions mais a marqué au moins deux buts par match. Derrière un Lionel Messi en mission, bien aidé du jeune Julian Alvarez, le jeu pratiqué par les vainqueurs de la Copa America en 2021 reste assez limité.

Depuis le début de la Coupe du monde, Lionel Messi talonne Kylian Mbappé au niveau de l’implication dans des actions offensives (45 pour le Français et 43 pour le Sud-Américain). Si Antoine Griezmann et Théo Hernandez suivent avec respectivement 30 et 29 participations à des occasions, le deuxième Argentin ne pointe qu’au dixième rang.

Avec 26 actions amenant à un tir, Rodrigo De Paul se retrouve derrière Aurélien Tchouameni (neuvième avec 27 occasions). C’est simple, le jeu pratiqué par cette sélection argentine fait parfois penser à celui de l’Atlético de Madrid version 'Cholo' Simeone. Un football solide, rugueux, parfois à la limite du fair-play mais toujours sacrément dangereux.

Lors de la demi-finale maîtrisée contre la Croatie (3-0), Lionel Scaloni avait même aligné quatre milieux axiaux (De Paul, Paredes, Fernandez et Mac Allister) afin de bloquer les relances du trio Brozovic-Modric-Kovacic. Cela a porté ses fruits puisque l’Argentine, a finalement signé une large victoire sans prendre le moindre but.

Martinez: "C'est nous contre le reste du monde"

A l’occasion de cette Coupe du monde au Qatar, l’Argentine est l’équipe qui a le plus fait parler sur les réseaux sociaux. Dans son analyse hebdomadaire pour RMC Sport, Visibrain a montré l’incroyable popularité de l’Albiceleste auprès des internautes…ou plutôt que la sélection sud-américain a constitué le principal sujet de conversation et de critiques. Et visiblement les attaques contre le groupe a servi à galvaniser les joueurs argentins.

"Quand nous avons perdu le premier match, rien n'allait, les gens doutaient de nous alors que nous étions sur une série d'invincibilité de 36 matchs. Contre le Mexique la première période n'était pas terrible. Tout le monde voulait nous voir perdre, a lancé le gardien Emiliano Martinez après la qualification en finale. C'est nous contre le reste du monde. Je suis tellement heureux. Nous sommes un groupe de 26 guerriers avec 45 millions d'Argentins derrière nous."

Une aide pro-Messi qui fait fantasmer les complotistes

Tout le monde contre l’Argentine… peut-être pas. Si l’on se fie aux adeptes de la théorie du complot, la Fifa a clairement choisi de favoriser l’Albiceleste. Pourquoi? Pour faire gagner Lionel Messi et lui permettre d’ajouter la Coupe du monde à son immense palmarès.

Dans le viseur des supporters et même de certaines stars du foot ou du président de la Croatie, les penalties généreux ou "imaginaire" accordés à l’équipe sud-américaine. Surtout que derrière cette supposée aide arbitrale en faveur de l’Argentine, 'La Pulga' a marqué quatre de ses cinq buts plantés pendant le Mondial.

Une attitude entre chambrage et arrogance

En Europe, les rivalités sportives ont parfois fait de la France l’ennemi de nombreuses sélections. Du seum belge aux duels endiablés avec l’Angleterre, l’Italie, l’Allemagne ou même l’Espagne, on reproche parfois aux Français une sorte d’arrogance. L’Albiceleste n’est pas en reste et notamment pendant la compétition au Qatar. Après la victoire arrachée aux tirs au but contre les Pays-bas, les Argentins ont réglé leurs comptes avec les Bataves. De Louis Van Gaal, qui avait tenté de mettre la pression sur les tireurs sud-américains à Wout Weghorst, il ne fallait pas trop pousser les partenaires de Nicolas Otamendi pour dégoupiller. Même Lionel Messi s’est lâché après le coup de sifllet final.

"Qu'est-ce que tu regardes, abruti? Tire-toi là-bas, abruti", a balancé le septuple lauréat du Ballon d’or en direction du Néerlandais. Si une seule phrase a été diffusée à la télévision, la star du PSG insultait déjà son rival avant le début de la séquence filmée.

Le football montre souvent des mauvais perdants après une défaite mais l’Argentine a peut-être mérité un titre de mauvais gagnant pendant la Coupe du monde 2022. Après leur qualification pour la finale, et un succès tranquille contre les Vatreni, la bande de Lionel Scaloni a chambré le Brésil, éliminé au tour précédent par les Croates, en reprenant un chant moqueur.

Les joueurs de l’Argentine ont fêté leur qualification pour la finale de la Coupe du monde en reprenant un chant moqueur contre les Brésiliens dans les vestiaires, mardi après leur victoire contra la Croatie (3-0).

"Brésiliens, que s’est-il passé, chantent en chœur les futurs adversaires des Bleus. Le quintuple champion du monde est tout fripé. Messi est allé à Rio et est reparti avec la coupe (la Copa América en 2021). Nous sommes le groupe argentin et nous encouragerons toujours, parce que nous avons le rêve de devenir champion du monde. Je suis comme ça, je suis Argentin, putain d'Anglais des Malouines je n'oublie pas. Je suis comme ça, je viens vous encourager, je suis l'Argentine partout."

Un excès de confiance également ressenti dans la chanson des fans reprise par les joueurs et le staff.

Quand les Bleus s’enflamment sur le tube Freed From Desire de Gala, les Argentins se déhanchent et donnent de la voix sur Muchachos, ode à la gloire de Diego Maradona, Lionel Messi et de tout cette sélection qui fait vibrer presque 46 millions de leurs compatriotes.

Le chant raciste de supporters contre Mbappé

Hormis une grosse confiance, à la limite de l’excès, l’hymne de l’Albiceleste n’a rien de répréhensible. Tout le contraire d’un chant honteux entonné par certains supporters en marge du tournoi.

A quelques jours du début des matchs au Qatar, des fans sud-américains arrivés à Doha ont choqué avec une chanson ciblant clairement Kylian Mbappé et plusieurs autres joueurs tricolores. En direct à la télévision, ces pseudo-supporters ont ainsi envoyé des insultes à caractère raciste contre l’attaquant des Bleus et du PSG.

"Propagez la rumeur, ils jouent en France mais viennent tous d'Angola. Que c'est beau, ils vont courir. Ils aiment les travestis comme ce p*tain de Mbappé. Sa mère est Nigériane, son père est Camerounais, mais sur le document, nationalité: française", ont scandé ces supporters sud-américains pendant un duplex de la chaîne TyC Sports.

Une attaque vile contre le buteur de l’équipe de France qui traduit, d’une triste manière, la peur qu’il inspire chez admirateurs de l’Argentine. Auteur d’un doublé lors du match fou de 2018, Kylian Mbappé fait toujours aussi peur quatre ans plus tard. La meilleure réponse, briller en finale et offrir un troisième titre à la France.