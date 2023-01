France-Argentine: "Un vrai respect", Lisandro Martinez raconte son accolade avec Varane après la finale

Dans un entretien accordé ce samedi à Sky Sports, le défenseur argentin Lisandro Martinez revient sur l’après-finale de la Coupe du monde 2022 entre l’Albiceleste et l’équipe de France. Et notamment sur sa belle accolade avec Raphaël Varane, son équipier à Manchester United.

Qui a dit que les Argentins n’avaient pas consolé les Bleus après la finale de la Coupe du monde? Si personne ne conteste le triomphe de l’Albiceleste dans sa quête d’une troisième étoile, les néo-champions du monde ont fait le service minimum question fair-play lors des célébrations d’après-finale. On a même vu Emiliano Martinez déraper avec un geste obscène avec son trophée de meilleur gardien du tournoi…

D’autres joueurs argentins ont néanmoins eu une attitude très classe à l’image de Lisandro Martinez à l’égard de Raphaël Varane. Le défenseur central de l’Albiceleste qui n’est pas entré en jeu face aux Bleus a tenté de consoler son équipier à Manchester United avec quelques mots et une belle accolade. "C’était très, très important", souligne le défenseur de 24 ans (15 sélections), interrogé ce samedi par Sky Sports.

France-Argentine : Raphaël Varane et Lisandro Martinez © -

"Comme si on se connaissait depuis des années"

"On se connait depuis peu de temps à United mais on s’entend très vraiment bien. Il y a un vrai respect mutuel entre nous. Le feeling passe bien. C’est comme si on se connaissait depuis des années." Et de poursuivre: "C’était mon adversaire mais c’est le football. Une équipe doit gagner et l’autre perdre. Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain mais ce qui se passe en dehors est tout aussi important. Ce sont des relations qui comptent."

Arrivé à Manchester United l’été dernier en provenance de l’Ajax, Lisandro Lopez redescend à peine de son nuage après les festivités en Argentine: "C’était fou. Ce qui est frappant, c’est de voir à quel point on a rendu les gens heureux", conclut le défenseur central des Red Devils.