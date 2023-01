France-Argentine: "Au moins cinq joueurs n'étaient pas au niveau", Deschamps revient sans filtre sur la finale

Didier Deschamps, qui a officiellement prolongé son contrat jusqu'en 2026, s'est confié sur la finale de la Coupe du monde perdue face à l'Argentine. Avec un regard lucide sur le bouillon pris par les Bleus pendant une heure.

"On n'a pas existé pendant une bonne heure." En marge de l’assemblée fédérale de la FFF ce samedi, durant laquelle il a annoncé sa prolongation sur le banc de l'équipe de France jusqu’en 2026, Didier Deschamps est revenu sans filtre sur la finale de la Coupe du monde perdue face à l’Argentine (3-3, 4-2 tab).

"Déjà il y a la qualité de l'adversaire. On n'a pas été surpris. De notre côté, sur l'équipe de départ, il y avait quatre-cinq joueurs qui étaient moins bien physiquement", a-t-il reconnu, lucide. Pendant plus de 60 minutes, les Bleus avaient pris l’eau avant d’être réveillés par Randal Kolo Muani, Marcus Thuram et un immense Kylian Mbappé.

"Un côté émotionnel"

"Il y a aussi un côté émotionnel, a souligné Deschamps. C'était la première finale pour certains, c'est particulier. Après on est revenu de nulle part. On les a bousculés. Je n'occulte pas la partie où il n'y a pas eu de match. Factuellement, il y avait au moins cinq joueurs sur le onze du départ qui n'étaient pas au niveau pour un tel match et face à un tel adversaire."

Faut-il y voir une allusion aux joueurs diminués physiquement à l'approche de la finale pour cause de virus, de coup de froid ou de mal de gorge ? Malades et absents face aux Maroc en demi-finale, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano avaient retrouvé leur place juste à temps pour la finale. Raphaël Varane, Ibrahima Konaté et Kingsley Coman avaient aussi été touchés les jours précédents.

"Evidemment, il y a eu beaucoup d'émotions à partager, encore un peu plus avec ce scénario même si la fin était forcément cruelle, a développé Deschamps. Pendant une grande partie de cette finale, un peu trop longue à mon goût (il sourit), on était très très loin de l'objectif qui était le nôtre. Puis on s'est rapprochés de très très peu de ce qu'on voulait, conserver notre titre de champion du monde. Ça n'enlève en rien à tout le parcours qui nous a permis d'arriver jusqu'à cette finale".