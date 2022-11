France-Danemark: pourquoi la chaleur pourrait jouer un vrai rôle au stade 974

À quelques heures du coup d'envoi du deuxième match de l'équipe de France face au Danemark dans cette Coupe du monde 2022 (17h), les températures sont élevées à Doha. Et cela pourrait avoir un impact sur les principaux acteurs, d'autant plus qu'ils vont évoluer dans la seule enceinte non climatisée du Mondial.

Didier Deschamps et ses hommes sont en mission ce samedi. Après leur belle entrée en matière face à l'Australie (4-1), mardi, les Bleus peuvent se qualifier pour les 8es de finale de la Coupe du monde ce samedi. Il leur faudra, pour cela, s'imposer face au Danemark, autre principal outsider dans ce groupe D même s'il a concédé le nul lors de sa première rencontre contre la Tunisie (0-0).

Vague de chaleur ce samedi à Doha

Les deux nations ont rendez-vous à partir de 17h, heure française, sur la pelouse du stade 974 de Doha, à quelques encablures de l'aéroport de la capitale qatarienne. Il s'agit de la seule enceinte non climatisée de ce Mondial et cela pourrait avoir son importance avant le match de cet après-midi.

En effet, la température est élevée ce samedi et le mercure atteignait déjà les 33 degrés à 10h, heure française. Une vague de chaleur est donc attendue, y compris au moment du coup d'envoi du match où, selon les dernières prévisions, entre 26 et 27 degrés sont attendus à 19h, heure locale, au moment où l'arbitre sifflera le coup d'envoi de la partie.

Pour rappel, le stade 974 est l'un des plus originaux de cette Coupe du monde, avec tous ses conteneurs formant son armature aux airs de chantier non terminé. Le stade sera démonté à la fin du tournoi et devrait ensuite être donné à la Tunisie. Il est également naturellement ventilé. Peut-être une aubaine pour les supporters, qui ont été nombreux à se plaindre de la trop grande fraîcheur régnant dans les enceintes avec la climatisation.