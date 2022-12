France-Maroc: grand fan de River Plate, Bounou garde son favori secret pour la finale

Yassine Bounou (31 ans), gardien du Maroc et grand fan de l’équipe argentine de River Plate, a un favori pour la finale entre la France et l’Albiceleste mais préfère le garder secret pour ne pas vexer ses amis des deux côtés.

Il restera comme l’un des grands acteurs de la Coupe du monde 2022. Yassine Bounou (31 ans), gardien du Maroc, a participé au parcours historique de sa sélection, devenue la première équipe africaine à se qualifier en demi-finale de la Coupe du monde. Le joueur du FC Séville a multiplié les exploits face à l’Espagne (0-0, 3 tab 0) en huitièmes de finale, puis contre le Portugal en quarts (1-0) avant de céder contre l’équipe de France (2-0) en demi-finales. Il suivra la finale entre les Bleus et l’Argentine, dimanche (16h) avec un favori en tête. Mais il préfère ne pas le révéler.

Passé brièvement par Nice dans ses jeunes années, Bounou nourrit surtout une histoire particulière avec l’Argentine puisqu’il est un fan assumé de River Plate et de l’un de ses joueurs légendaires, Ariel Ortega. Il a même appelé son chien Ariel en hommage à l’ancien milieu de terrain. Après l’élimination du Maroc, il a même entonné quelques paroles d’un célèbre chant bien connu au Monumental à l’invitation d’un journaliste argentin. Il n’a pas cédé en revanche au moment de donner sa préférence pour l’affiche de la finale.

"J'ai des amis en France et en Argentine"

"Ce sera une belle finale, a-t-il confié. La vérité est que nous voulions la jouer mais cela ne s'est pas produit, et nous devons être fiers de ce que nous avons fait. Il reste maintenant un match (pour la troisième place contre la Croatie, samedi 16h, ndlr) et nous devons le préparer avec la mentalité maximale. L'Argentine aura sûrement le soutien des fans et les entraîneurs analyseront très bien ce qu’ils devront faire. Que ce soit un grand spectacle. J'ai un favori, mais je le garde pour moi. J'ai des amis en France et en Argentine."

Lors de cette Coupe du monde, Bounou a reçu un maillot floqué Ortega dédicacé par son idole de la part d’un journaliste argentin. Il vise désormais un cadeau plus marquant encore: décrocher la troisième place après un parcours historique. "Nous avons tout laissé, nous avons atteint la limite avec de nombreux joueurs blessés et la vérité est que tous ceux qui sont entrés ont très bien joué, mais nous n’avons pas réussi (à gagner) parce que le football est comme ça. Je pense que nous avons bien concouru mais cela ne s'est pas fait."