France-Maroc: "On ne peut qu'avoir de l'admiration et du respect pour le Maroc", appuie Lloris

En conférence de presse à la veille de la demi-finale de Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc, le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, a confié son admiration et son respect pour les Lions de l'Atlas. Néanmoins, c'est bien le côté compétiteur qui va reprendre le dessus mercredi soir, avec un seul objectif : rejoindre la finale.

Calme, serein mais déjà concentré, Hugo Lloris a répondu aux questions des journalistes ce mardi en conférence de presse, à la veille de la demi-finale du Mondial tant attendue entre la France et le Maroc.

"Quand on voit ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a de la qualité sur le terrain et en dehors"

Le capitaine des Bleus a tenu à saluer le parcours des hommes de Walid Regragui, qui ont rejoint le dernier carré pour la première fois de leur histoire après avoir eu le scalp de l'Espagne (0-0, trois tab à zéro) en huitièmes de finale, du Portugal (1-0) en quarts mais aussi de la Belgique (2-0) lors de la phase de poules. "On ne peut qu'avoir de l'admiration et du repsect. Il n'y a pas de hasard à ce niveau. Quand on voit ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est qu'il y a de la qualité sur le terrain et certainement en dehors, dans la vie de groupe."

"Il faut attaquer fort pour percer ce mur marocain le plus tôt possible"

Pour autant, le recordman de sélections en équipe de France n'entend pas céder à un trop-plein d'émotions pour ce match particulier. Il l'affirme : les deux équipes ont un objectif, celui de rejoindre la finale de la Coupe du monde, et rien ne viendra les dévier de celui-ci.

"On ne peut qu'être admiratifs de leur parcours mais ce sera notre adversaire demain soir (mercredi à 20 heures). On a tous un esprit de compétiteur et c'est cela qui va primer." Quant aux forces des Lions de l'Atlas, les Bleus les ont d'ores et déjà identifiés à en croire Lloris. "La solidité défensive est l'une des caractéristiques du Maroc mais pas la seule. Il ya également les transitions rapides, les coups de pied arrêtés, ils ont également un milieu de terrain très dense qui fait beaucoup d'efforts... Je crois qu'il ne faut pas perdre de temps dans la performance, il faut attaquer fort pour percer ce mur marocain le plus tôt possible, garder un certain équilibre et se surpasser tous ensemble, en équipe."