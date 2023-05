"Ils ont aidé l'Argentine à devenir championne du monde", Diego Lugano dénonce la Fifa

Dans une interview pour le média uruguayen Fútbol por Carve, Diego Lugano, ancien capitaine de la sélection uruguayenne, a accusé la Fifa d'avoir favorisé l'Argentine durant la Coupe du monde 2022, notamment grâce à certaines décisions arbitrales.

Diego Lugano, ancien capitaine de l'équipe nationale d'Uruguay, a sévèrement attaqué l'Argentine pour la manière dont elle a remporté la Coupe du monde 2022 au Qatar. Lugano, aujourd'hui retraité, ne doute pas que "l'Argentine a été aidée à devenir championne du monde" et s'en prend à la Fifa et aux arbitres.

"La Fifa a su tirer profit de Messi"

"L'Argentine a été aidée à devenir championne du monde. Il ne fait aucun doute qu'ils les ont aidés. Ils auront leurs mérites, mais sur les cinq penalties qu'ils ont obtenus, personne ne doute qu'ils n'ont pas été totalement imposés. C'est un fait. Mais c'est aussi tout à l'honneur de Messi, qui a un impact mondial énorme. Pensez-vous que la FIFA ne le voit pas et ne l'utilise pas? C'est aussi le mérite de l'Argentine, qui a su en tirer profit", a déclaré Lugano sur Fútbol por Carve.

Les cinq penalties en faveur de l'Albiceleste auxquels Lugano fait référence sont ceux accordés contre l'Arabie Saoudite, la Pologne, les Pays-Bas, la Croatie et la France en finale. Messi les a tous transformés, à l'exception de celui contre la Pologne.

"La VAR apporte au foot plus de doute que de justice"

L'ancien défenseur s'est montré sévère à l'égard de la VAR et de Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA: "Depuis l'introduction de la VAR, l'arbitre dispose d'un pouvoir excessif qui lui permet d'interpréter ce qu'il veut à tout moment. Dans un match, il peut y avoir 20 penalties ou aucun et je pense que le football est en plein chaos. C'est ce que j'ai dit à Pierluigi Colina lors de la Coupe du monde. Cela arrive aussi en Argentine, vous n'avez pas vu le penalty de River-Boca? Au Brésil aussi..."

"Je pense que ce que la Fifa a fait avec le VAR est un geste purement politique pour montrer à je ne sais qui qu'elle est transparente, poursuit-il. La question des mains est un non-sens. Si vous avez un doigt dans le coin, il y a penalty et vous gagnez un match. C'est une erreur de la part de la Fifa. Les joueurs n'ont pas d'opinion, mais les officiels qui n'ont jamais joué au football en ont une. Il n'est pas possible qu'un match soit défini par une stupidité. La VAR apporte au football plus de doute que de justice. Elle oblige l'arbitre à intervenir sur des actions stupides et sans conséquences. Ils ne comprennent pas ce qu'est un contact. Nous n'allons pas parler de la Coupe du monde du Qatar parce que c'est une honte."