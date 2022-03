Coupe du monde 2022: "C'est une victoire à l'italienne", ironise le sélectionneur de la Macédoine du Nord

Blagoja Milevski s’est félicité jeudi soir de la victoire de son équipe contre l’Italie (1-0) lors de la demi-finale des barrages pour le Mondial 2022. Le sélectionneur de la Macédoine du Nord a ironisé sur le style de sa sélection et ce succès contre la Nazionale.

On s’attendait déjà à une finale pour la qualification entre l’Italie et le Portugal mardi prochain. Mais si la Seleçao de Cristiano Ronaldo a fait le job contre la Turquie (3-1), l’Italie de Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma a vécu une triste soirée et s’est inclinée à domicile contre la Macédoine du Nord (0-1). A un match d’une qualification historique pour la Coupe du monde 2022, le sélectionneur macédonien a savouré le succès de son équipe. Non sans une petite pointe d’ironie destinée à ceux qui voyaient déjà la Nazionale qualifiée.

"On gagne ce soir en marquant un but en deux tirs, c'est une victoire à l'italienne..., a lâché Blagoja Milevski lors de son passage en conférence de presse. Je suis très content de mes joueurs et très content de cette victoire."

Milevski: "Content du but, nous avions préparé les choses de cette façon"

Dominatrice avec pas moins de 64% de possession du ballon et surtout 32 tirs, l’Italie a cruellement manqué d’efficacité contre son adversaire du jour. Incapable de marquer le moindre but, le trio Immobile-Insigne-Berardi a particulièrement déçu.

Pire, sur les nombreuses tentatives des protégés de Roberto Mancini, seulement 5 ont trouvé le cadre. Trop peu pour espérer véritablement inquiéter la défense macédonienne et le gardien Dimitriesvski.

A l’inverse, la Macédoine du Nord a marqué sur l’une de ses deux tentatives cadrées du match (5 tirs au total) grâce à l’ancien Palermitain Aleksandar Trajkovski. Un hold-up parfait dans les dernières secondes de cette demi-finale des barrages qui laisse intact le rêve des Lions rouges.

"Je suis particulièrement content du but, nous avions préparé les choses de cette façon, a encore expliqué Blagoja 'Bobi' Milevsk. Maintenant on va mettre toute notre énergie et notre concentration sur le match contre le Portugal." Pas attendue en finale des barrages, la Macédoine du Nord va devoir signer un nouvel exploit à Porto face à l’équipe de Fernando Santos. Après avoir participé à l’Euro 2021, les Macédoniens ne sont plus qu’à un match du Mondial 2022.