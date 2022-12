Japon-Espagne: le but polémique du Japon aurait été validé technologiquement

Les arbitres de Japon-Espagne (1-2) ont validé le très controversé deuxième but nippon après avoir au recours à l’assistance vidéo et aux données fournies par le ballon équipé d'une puce, selon L'Equipe.

Tout est une question de perception ou presque. Depuis jeudi, les débats font rage sur la validité du deuxième but japonais inscrit par Ao Tanaka (51e) face à l’Espagne (2-1). Le passeur décisif, Kaoru Mitoma, semblait avoir repris le ballon juste derrière la ligne de sortie de but. Les arbitres ont finalement accordé le but en concluant que la sphère n’avait pas intégralement quitté les limites du terrain (c'est la règle).

Le Sud-Africain Victor Gomes a fait appel à l’assistance vidéo pour cette décision qui fait couler beaucoup d’encre en Espagne… et en Allemagne, éliminée en raison du succès japonais. A vu d’œil, la base du ballon est bien derrière la ligne du but mais filmé d’en haut à la verticale, le doute est permis. Dans ce cas présent, la goal-line technology n’est pas entré en compte puisqu’elle ne concerne que la surface du but.

La puce du ballon aurait déterminé qu'il n'était pas intégralement sorti

Selon L’Equipe, les arbitres auraient en revanche pu compter sur la nouvelle technologie utilisée lors de cette compétition pour déterminer les hors-jeu de manière semi-automatisée. Les ballons sont ainsi équipés d’une puce électronique, précisément un "capteur d'unité de mesure inertielle", rapporte L’Equipe. Cette nouvelle technique de détection semi-automatisée des hors-jeu aurait ainsi permis au VAR de déterminer que le ballon n’était pas intégralement sorti. Comment? Grâce au capteur qui permet aussi de situer le ballon dans l’espace.

C’est ce même outil qui a permis à la Fifa de savoir que Cristiano Ronaldo n’avait pas touché le ballon sur le premier but du Portugal face à l’Uruguay (2-0) à la réception d’un centre de Bruno Fernandes (désigné comme buteur). "Dans le match entre le Portugal et l'Uruguay, en utilisant la technologie Connected Ball hébergée dans le ballon de match officiel Al Rihla d'adidas, nous sommes en mesure de montrer définitivement aucun contact sur le ballon de Cristiano Ronaldo pour le premier but du match, avait expliqué la FIFA. Aucune force externe sur le ballon n'a pu être mesurée. Le capteur IMU 500Hz à l'intérieur du ballon nous permet d'être très précis dans notre analyse."

L’instance internationale n’a pas encore communiqué sur la technologie utilisée pour déterminer si le ballon était intégralement sorti ou non lors de Japon-Espagne (2-1). Le but a bien a été validé et le Japon est qualifié pour les huitièmes de finale face à la Croatie.