Portugal-Ghana: Bukari reprend la célébration de Ronaldo... sous les yeux de CR7

Buteur ce jeudi lors de la rencontre de la Coupe du monde entre le Portugal et le Ghana (3-2), l'ancien Nantais Osman Bukari s'est amusé à reproduire la célébration de Cristiano Ronaldo, qui a tout vu depuis le banc de touche.

Portugal-Ghana, ce jeudi soir, à Doha. On joue la 89e minute lorsque Baba Rahman fait parler sa pointe de vitesse pour prendre le meilleur sur João Cancelo, avant de centrer dans la surface à destination d’Osman Bukari. Entré dix minutes plus tôt, l’ancien ailier du FC Nantes, aujourd'hui à l'Etoile Rouge de Belgrade, relance complètement le suspense en ajustant de la tête Diogo Costa.

Osman Bukari © Capture beIN

Une célébration sous les yeux de Ronaldo

Il s'agit de son deuxième but en sélection pour sa première Coupe du monde à 23 ans. A ce moment-là, le Ghana revient à 3-2 et peut encore espérer accrocher le nul. Mais au lieu de se précipiter pour récupérer le ballon dans les buts portugais, comme de nombreux joueurs l’auraient sans doute fait à sa place, Bukari se lance dans un sprint… avant de reproduire la célébration de Cristiano Ronaldo, avec son célèbre "Siuuuu" et un saut à 180 degrés accompagné d'un mouvement de bras vers le bas.

Osman Bukari © Capture beIN

Osman Bukari © Capture beIN

Ronaldo © Capture beIN

Une célébration réalisée sous les yeux… de Ronaldo, sorti un peu plus tôt après avoir ouvert le score sur penalty. Dans une fin de match totalement folle, le Ghana a bien cru égaliser sur une erreur de Diogo Costa, qui n’a pas vu Iñaki Williams surgir dans son dos alors qu’il s’apprêtait à relancer dans les ultimes secondes. L’attaquant de Bilbao a bien failli en profiter, mais il a glissé au moment de frapper.

Cette victoire obtenue dans la douleur (3-2) permet au Portugal de prendre les commandes du groupe H. Prochain rendez-vous lundi face à l’Uruguay, qui a été accrochée un peu plus tôt dans la journée par la Corée du Sud (0-0).