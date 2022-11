Portugal: les fraîches retrouvailles entre Fernandes et Ronaldo font réagir

Cristiano Ronaldo a retrouvé la sélection du Portugal lundi, dont Bruno Fernandes, soin coéquipier à Manchester United qui lui a donné une poignée de main glaciale après l’interview virulente de CR7 contre le club anglais.

En donnant son interview explosive juste avant la trêve de la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo pensait peut-être s’épargner les échanges tendus avec ses dirigeants, entraîneurs ou équipiers de Manchester United. Mais CR7 n’a pas pu éviter les retrouvailles avec Bruno Fernandes, son coéquipier en club et en sélection portugaise, lundi lors du regroupement de la Seleçcao avant la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Et les propos virulents de CR7 sur le club anglais ont visiblement jeté un froid glacial sur le vestiaire mancunien. Dans une vidéo mise en ligne par la Fédération portugais de football, un court passage montre des salutations très fraîches de la part de Bruno Fernandes en direction de Ronaldo. Déjà présent dans le vestiaire, le quintuple Ballon d’or tend la main à Fernandes, tête baissée et main gauche sur le bras de son équipier avant de poser sa valise sur sa place à côté de celle de CR7. Ronaldo semble alors lui glisser quelques mots tout en le fixant dans les yeux. Fernandes serre finalement furtivement la main de son équipier avant de lui tourner le dos aussitôt, laissant le capitaine un peu incrédule. Ce court passage n'illustre pas forcément l'état des relations entre les deux hommes mais ne révèle pas non plus une franche complicité. Il a d'ailleurs interpellé plusieurs supporters du Portugal et de Manchester United sur les réseaux sociaux.

Cristiano Ronaldo tend la main à Bruno Fernandes © Capture Twitter sélection portugaise

Bruno Fernandes serre brièvement la main tendue par Cristiano Ronaldo © Capture Twitter sélection portugaise

Ronaldo a déclenché une tempête en Angleterre après la diffusion des premiers extraits de son interview accordée au journaliste anglais Piers Morgan qui sera diffusée en intégralité mercredi et jeudi sur la chaîne Youtube du journaliste. Il estime que Manchester United lui a manqué de respect et s’en prend frontalement à Erik ten Hag, entraîneur des Red Devils.

Selon plusieurs médias anglais, le vestiaire a très mal vécu ces attaques découvertes, dimanche à l’issue de la victoire à Fulham. Les joueurs seraient "extrêmement" déçus du manque de respect de l’ancienne star du Real Madrid en direction du club et de l’effectif. Selon plusieurs médias, Manchester United pourrait infliger une lourde amende à son joueur et serait ouvert à son départ dès le mois de janvier. Avant cela, Ronaldo doit disputer sa cinquième Coupe du monde avec le Portugal, où le contexte de son club semble l’avoir un brin rattrapé.