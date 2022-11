Premier League: la première réaction de Manchester United après l'interview choc de Ronaldo

Au lendemain des propos virulents tenus par Cristiano Ronaldo dans une interview accordée au journaliste Piers Morgan, Manchester United a publiquement réagi dans un communiqué.



Manchester United sort du silence… sans trop en dire. Au lendemain de la parution de l’interview choc de Cristiano Ronaldo, dans laquelle le Portugais ne mâche pas ses mots envers son club et Erik ten Hag, Manchester United a publiquement réagi ce lundi dans un communiqué laconique.

"Manchester United prend note de la couverture médiatique concernant une interview de Cristiano Ronaldo. Le club étudiera sa réponse une fois que tous les faits auront été établis, indiquent les Red Devils. Nous nous concentrons sur la préparation de la seconde moitié de la saison et sur la poursuite de la dynamique et de l'unité qui se construisent entre les joueurs, le manager, le personnel et les fans."

Vers une énorme amende ?

Selon Metro Sport, les dirigeants de Manchester United et Erik ten Hag, réunis ce lundi, pourraient décider d’infliger une amende d’un million de livres (1,14 million d’euros) à leur attaquant. La sanction, si elle est effectivement appliquée, serait ô combien symbolique… et pourrait en appeler d’autres.

À Manchester, son interview a été très mal reçue par les supporters et ses coéquipiers. Selon les informations de Sky Sports, le vestiaire de Manchester United serait extrêmement déçu par l’attitude de CR7, d’autant que, selon les révélations de Piers Morgan, Ronaldo est l’instigateur de cette interview.

"Je me suis senti trahi, a assuré l'ancien joueur du Real Madrid au cours de cet entretien sans concession. Je ne devrais peut-être pas dire ça mais je m'en fiche, les gens doivent entendre la vérité. Oui je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière. (...) Je n'ai pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu'il ne montre pas de respect envers moi", a poursuivi Ronaldo, actuellement en sélection avec le Portugal pour préparer la Coupe du monde, loin du tumulte créé par sa retentissante sortie médiatique.