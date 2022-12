Portugal: Ronaldo aurait menacé de partir en apprenant sa non titularisation contre la Suisse

Cristiano Ronaldo aurait menacé de partir lorsqu’il a appris sa non titularisation pour le huitième de finale de Coupe du monde entre le Portugal et la Suisse (6-1), rapporte Record ce jeudi.

C'est l'un des feuilletons du Mondial. Et les épisodes s'enchaînent. Selon Record ce jeudi, Cristiano Ronaldo aurait menacé de partir en apprenant sa non titularisation pour le huitième de finale de la Coupe du monde 2022 entre le Portugal et la Suisse, mardi (6-1).

Le quintuple Ballon d’or aurait toutefois rapidement renoncé à quitter le rassemblement, conscient de l'importance du moment et des conséquences négatives que son geste aurait pu avoir.

Après la rencontre, Fernando Santos avait justifié la titularisation de Gonçalo Ramos à la place de CR7... avec des arguments tactiques. "Ce sont des joueurs différents, avait tempéré le sélectionneur de la Seleçao après la rencontre. J'ai également lancé Diogo Dalot et Raphaël Guerreiro, alors que João Cancelo est un joueur fabuleux. J'ai estimé que c'est ce dont nous avions besoin pour ce match contre la Suisse". Avant le match, Fernando Santos avait toutefois regretté l'attitude de CR7 lors de son remplacement contre la Corée du Sud.

Ronaldo absent de l'entraînement collectif mercredi

Mercredi, au lendemain du succès de son équipe face à la Nati, lors duquel il n’a toujours pas réussi à marquer son premier but en en phase à élimination directe en Coupe du monde, CR7 n’a pas participé à la séance collective avec le reste des remplaçants. Selon les informations relayées par plusieurs médias dont O Jogo, la star de la Seleçao s'est contentée d'un travail en salle. Mais Cristiano Ronaldo ne souffrait d'aucune gêne physique et se trouverait en parfaite santé.

Samedi, le Portugal affrontera le Maroc (16h) pour une place en demi-finale de la Coupe du monde. Là encore, la présence ou non du meilleure buteur de la sélection portugaise (118 réalisations) sur la pelouse au coup d’envoi se retrouvera au centre de toutes les attentions.