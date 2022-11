Portugal-Uruguay: Cristiano Ronaldo assure qu’il a marqué

Cristiano Ronaldo aurait assuré à Piers Morgan, le journaliste qui a récemment réalisé son interview virulente, qu’il avait touché le ballon sur le premier but du Portugal face à l’Uruguay (2-0), lundi lors de la Coupe du monde.

Le Portugal s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde mais un autre débat fait rage: Cristiano Ronaldo est-il l’auteur du premier but face à l’Uruguay (2-0), lundi? Sur un centre adressé par Bruno Fernandes de la gauche, l’attaquant portugais s’est élevé très haut dans les airs pour tenter d’effleurer le ballon avant qu’il ne termine au fond du but adverse. D’abord attribué à Ronaldo, le but a finalement été accordé à Bruno Fernandes par la Fifa à l’issue de la rencontre. Mais en privé, le quintuple Ballon d’or assure qu’il a bel et bien touché le ballon du bout des cheveux.

Cristiano a envoyé un texto à Morgan en "disant qu'il croyait que le ballon avait touché sa tête"

C’est ce qu’a révélé Alexi Lalas, l'ancien joueur américain désormais consultant pour la chaîne Fox Soccer pendant le Mondial. "L’information, c’est que Cristiano Ronaldo n'a pas marqué malgré ses affirmations selon lesquelles il l’a touché, a déclaré l'ancien capitaine des USA. J'étais avec Piers Morgan et il a dit que Cristiano lui avait envoyé un texto depuis le vestiaire disant qu'il croyait que le ballon avait touché sa tête. Alors, euh, qui sait."

Piers Morgan, journaliste anglais, est le nouveau grand confident de Ronaldo qui lui a attribué une violente interview contre Manchester United, juste avant la Coupe du monde, entraînant la résiliation de son contrat du club anglais. Sur le terrain, le quintuple Ballon d’or a bien célébré comme s’il avait bien dévié le centre de son partenaire, pour s’offrir un neuvième but en Coupe du monde (en cinq éditions différentes, seul joueur de l’histoire à avoir accompli un tel exploit). Son compteur est finalement bloqué à huit, en attendant peut-être un nouveau rectificatif de la Fifa. Dans son esprit en tout cas, il est bien le premier buteur de cette rencontre. Dans l’esprit de Bruno Fernandes aussi alors que le but lui est pour le moment attribué.

"J'ai fêté comme si c'était le but de Cristiano, a confié le milieu de terrain à l’issue de la rencontre. Il m'a semblé qu'il avait touché le ballon, mon objectif était de lui faire un centre. Quoi qu'il en soit, nous sommes heureux de la victoire, que ce soit l’un ou l’autre qui ait marqué. Nous savons que Cristiano est un attaquant qui cherche des buts et c’est plus important pour les attaquants, comme pour Goncalo (Ramos), André (Silva), Rafael (Leao) et Joao (Felix), mais le plus important est que l'objectif soit atteint, qui est d'être qualifié pour la phase suivante."