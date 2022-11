Portugal-Uruguay: Fernandes pensait que Ronaldo avait marqué

Bruno Fernandes, milieu de terrain du Portugal, a fêté le premier but inscrit face à l’Uruguay (2-0) lundi comme si Cristiano Ronaldo avait marqué avant que la Fifa ne le lui accorde finalement.

Le Portugal a validé son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en battant l’Uruguay (2-0), lundi grâce à un doublé de Bruno Fernandes. Le milieu de terrain portugais pensait pourtant que son premier but avait été inscrit par Cristiano Ronaldo. Tout s’est joué à la 54e minute. Depuis le côté gauche, Fernandes adresse un centre parfait vers son ancien partenaire à Manchester United qui s’élève haut dans le ciel et semble effleurer le ballon de la tête avant que celui ne termine dans le but. Dans un premier temps, la Fifa a accordé la réalisation à "CR7" qui l’a fêté comme tel. Bruno Fernandes aussi avant que le but ne lui soit finalement attribué.

"J'ai fêté comme si c'était le but de Cristiano"

"J'ai fêté comme si c'était le but de Cristiano, a confié le milieu de terrain à l’issue de la rencontre. Il m'a semblé qu'il avait touché le ballon, mon objectif était de lui faire un centre. Quoi qu'il en soit, nous sommes heureux de la victoire, que ce soit l’un ou l’autre qui ait marqué. Nous savons que Cristiano est un attaquant qui cherche des buts et c’est plus important pour les attaquants, comme pour Goncalo (Ramos), André (Silva), Rafael (Leao) et Joao (Felix), mais le plus important est que l'objectif soit atteint, qui est d'être qualifié pour la phase suivante."

A l’issue de la rencontre, Cristiano Ronaldo s’est exprimé sur les réseaux sociaux sans revenir sur ce but qui ne lui a finalement pas été attribué, même s’il semble avoir indiqué à plusieurs reprises à ses coéquipiers qu’il avait bel et bien touché le ballon du bout des cheveux. Le quintuple Ballon d’or, qui dispute très vraisemblablement sa dernière Coupe du monde, retient surtout la qualification.

"Nous sommes en huitième de finale de la Coupe du monde, s’est réjoui l’attaquant, remplacé à la 82e minute de jeu par Goncalo Ramos. Super boulot, l’équipe! Face à un adversaire de grand mérite, nous avons affirmé notre force et notre qualité. Allez! Nous sommes dans le combat et notre rêve est toujours vivant! Allez le Portugal!"