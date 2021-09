Argentine: Messi se paie les journalistes qui "nous traitaient comme des ratés"

Lionel Messi dénonce les critiques nourries de la presse argentine ces dernières années face aux échecs répétés dans les grandes compétitions, jusqu’au sacre lors de la Copa America l’été dernier.

L’Argentine sera en fête ce jeudi soir pour le match face à la Bolivie (1h30, heure française), comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022. La sélection célébrera la Copa America remportée cet été dans un Monumental autorisé à accueillir 17.000 spectateurs. Le mythique stade de Buenos Aires, qui héberge habituellement les matchs de River Plate, ne sera pas plein mais l’ambiance promet d’être bouillante. Lionel Messi, capitaine de l’Albiceleste, s’en réjouit et profite de l’occasion pour régler quelques comptes.

Dans une interview accordée à ESPN mercredi, la nouvelle star du PSG dénonce les critiques reçues par la sélection ces dernières années pour son incapacité à remporter un titre majeur. Depuis ses débuts en équipe d'Argentine en 2005, Messi a ainsi perdu une finale de Coupe du monde (2014 face à l’Allemagne) et trois de Copa America (2007, 2015 et 2016). Avant la consécration en juillet dernier avec une victoire en finale contre le Brésil (1-0).

"Des journalistes nous traitaient comme des ratés"

"Il y avait une partie des journalistes qui nous traitaient comme des ratés, a regretté le sextuple Ballon d’or. Ils disaient que nous ne ressentions plus le maillot et que nous ne devions plus jouer. Nous avons essayé de faire de notre mieux, d'être champions. Nous étions les premiers à vouloir être champions. Tout ne se résume pas à gagner ou perdre. C’est difficile de gagner une Copa América ou une Coupe du monde. Nous pensons que nous sommes les meilleurs au monde, et nous devons reconnaître que nous ne sommes pas les meilleurs. Ce n’est pas facile de la gagner, des sélections s'affrontent. Nous n'étions pas les pires avant et nous ne sommes pas les meilleurs maintenant."

"La Pulga" confirme son ambition de remporter un premier titre mondial en 2022 au Qatar. En attendant, Messi veut profiter de la fête. "Les gens vont être fous, nous aussi, promet-il. (…) Nous devons profiter des gens, de la Coupe qui a été gagnée et de tout ce que nous pouvons. J'en rêvais depuis que j'ai commencé à jouer avec l'équipe nationale: fêter un titre. Nous avons été proches plusieurs fois, nous n'avons pas eu de chance. Maintenant que c'est arrivé, il faut en profiter au maximum."