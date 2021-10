Ballon d’Or: Griezmann, Pogba, Hazard... les grands absents de la liste des 30 finalistes

La liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or de l’année 2021 a été dévoilée ce vendredi. Entre pépins physiques pour certains et grosse méforme pour les autres, plusieurs grands noms de la planète foot manquent à l’appel comme Paul Pogba, Antoine Griezmann ou encore Eden Hazard.

Le sprint final est désormais lancé et les favoris pour le Ballon d’or vont devoir tout donner pour tenter de convaincre les membres du jury. En marge du dévoilement de la liste des 30 finalistes où figurent des incontournables comme les Français Kylian Mbappé, N’Golo Kanté et Karim Benzema, certains manquent à l’appel. Si les prétendants pour le prestigieux trophée sont sélectionnés pour leurs performances ou pour leur aura, plusieurs stars de la planète foot auraient pu figurer parmi les nommés.

Pogba trop intermittent, Griezmann dans le dur au Barça

Du côté tricolore, l’absence d’Hugo Lloris n’a rien d’un scandale après la saison moyenne du gardien avec Tottenham en Premier League ou à l’Euro 2021 avec les Bleus. Malgré un réveil depuis le début de la saison 2021-2022, Paul Pogba est lui aussi absent des 30 finalistes. Sans surprise, "La Pioche" paye son début d’année sur courant alternatif avec Manchester United outre-Manche.

Parmi les joueurs qui ne figurent pas non plus parmi les finalistes, on identifiera volontiers Antoine Griezmann. L’attaquant des Bleus a connu une année catastrophique avec le Barça où Ronald Koeman l’a souvent envoyé sur le banc. Malgré son retour à l’Atlético de Madrid en fin de mercato, "Grizou" n’a pas encore retrouvé le rythme qui lui avait permis de figurer parmi les favoris du Ballon d’Or en 2018 après la victoire de l’équipe de France au Mondial. Pas mieux pour Raphaël Varane, lui aussi absent après une fin de saison compliquée au Real et dont le transfert à Manchester United n’aura pas encore suffi à convaincre.

Mané, Son, Marquinhos… les grands oubliés

On peut comprendre pourquoi le panel chargé de choisir les finalistes du Ballon d’Or a écarté certains tricolores de la liste. Toutefois, d’autres absences peuvent paraîtres plus surprenantes. C’est le cas notamment de Sadio Mané. Auteur de cinq buts en neuf matchs avec Liverpool cette saison, le Sénégalais brille depuis quelques mois. Mais cela n’a pas suffi à faire oublier sa première moitié de l’année de 2021 mitigée malgré cinq buts et cinq passes décisives avec les Reds la saison passée.

Capitaine courage du PSG et leader au sein de la sélection brésilienne, Marquinhos a sorti une saison solide en club (demi-finale de C1, vice-champion de France) ainsi qu’avec la Seleçao (finaliste de la Copa America) mais cela n’a visiblement pas été assez pour se glisser parmi les 30 derniers noms.

Idem pour Heung-Min Son avec Tottenham. Indissociable de Harry Kane en club, l’attaquant sud-coréen souffre peut-être de la comparaison avec son coéquipier. Malgré onze buts et douze passes décisives avec les Spurs, le joueur de 29 ans n’a pas convaincu.

Pas plus que Federico Chiesa, l’une des révélations de l’Euro avec l’Italie. Le fils d’Enrico a probablement payé ses statistiques moins bonnes que d’autres concurrents et l’absence de titre de la Juventus en Serie A ou en Ligue des champions. Parmi les grands noms du football qui n’ont pas passé le cut on retrouve aussi Manuel Neuer, Edouard Mendy, Jan Oblak, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Bernardo Silva, Marco Verratti, Ederson, Keylor Navas, Paulo Dybala, Gareth Bale, Thomas Muller et Leroy Sané.

Des stars trop souvent blessées

Parmi les joueurs trop intermittents pour figurer dans la liste des finalistes du Ballon d’Or, impossible de ne pas penser à Eden Hazard. Mais contrairement à d’autres, cela peut s’expliquer par les pépins physiques récurrents du Belge avec le Real Madrid.

La longue indisponibilité de plusieurs autres stars du ballon rond explique aussi leur absence dans les 30 nommés comme Sergio Aguero, Virgil van Dijk ou encore Sergio Ramos qui n’a toujours pas joué avec le PSG depuis son recrutement cet été. La cérémonie du Ballon d’or 2021 se déroulera lors d’une soirée organisée le 29 novembre prochain au théâtre du Châtelet à Paris. D’ici-là, certains grands favoris se seront dégagés parmi les 30 finalistes.