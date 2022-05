Coupe du monde 2022: Sénégal, Maroc, Tunisie, Uruguay, Suisse... des premiers maillots dévoilés

Alors que la Coupe du monde 2022 approche, les premiers maillots sont dévoilés. Cette semaine c'est l'équipementier Puma qui a révélé les maillots de différents pays : la Tunisie, le Maroc, la Suisse, l'Uruguay... En ayant visiblement prêté attention aux critiques dont ils font souvent l'objet.

Devant être dévoilé entre début juin et fin août, Puma a pris un peu d'avance et a révélé ce lundi les futurs maillots qui seront portés par plusieurs nations lors de la Coupe du monde 2022. L'équipementier allemand a notamment rendu public les tenues que porteront la Suisse, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie et l'Uruguay.

Des maillots prenant en compte les critiques

Les maillots, déjà en vente sur le site web de la marque, semble avoir tenus compte des différentes critiques émises par les supporters. Puma était accusé de souvent reproduire à l'identique un modèle de maillot, ne déclinant que la couleur et l'écusson, pour un résultat assez basique, sans trop d'artifices. Ainsi, l'Uruguay revêtira un maillot aux allures un peu vintage, quand le Maroc aura une tunique rappelant celle de 1998.

Les maillots du Ghana, de la Cote d'Ivoire, de la Suisse et du Sénégal ont eux aussi été révélés avec une similitude tout de même dans la coupe du maillot, avec un col en V marqué. Seules les Black Stars peuvent se targuer d'avoir un col légèrement différent. Autre constante : celui du col aux couleurs du drapeau, des couleurs répétées au niveau des manches.

Un maillot spécial Finalissima

L'équipementier a également dévoilé le maillot que portera l'Italie, bien que le pays ne soit pas sélectionné pour le Mondial. Les Azzurri retrouvent un maillot traditionnellement bleu, après un maillot vert ayant fait polémique il y a de ça quelques années. La tunique, bleue donc, est composée de plusieurs carrés plus ou moins bleutés, avec un col aux couleurs du drapeau italien. La Squadra Azzurra l'étrennera lors de la Finalissima contre l'Argentine, le 1er juin prochain à Wembley.