Argentine: Di Maria va raccrocher après le Mondial

Actuellement en sélection, Angel Di Maria a confié qu'il prendrait sa retraite internationale après la Coupe du monde au Qatar. Il estime avoir obtenu ce qu'il cherchait: un titre avec la sélection, après la victoire en Copa America l'an dernier.

Angel Di Maria va terminer un nouveau chapitre dans sa carrière. Quelques semaines après ses adieux au PSG lors de la dernière journée de championnat face à Metz, le 23 mai dernier, l'Argentin (34 ans) va également raccrocher les crampons en sélection, après la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre). C'est ce qu'il a affirmé dans un entretien pour le journal Olé, quelques jours avant la Finalissima contre l'Italie, à Wembley (1er juin).

"Après cette Coupe du monde, il sera temps. Il y a beaucoup de gars qui sont au niveau international, qui s'améliorent et petit à petit ils vont montrer qu'ils sont à ce niveau. J'ai réalisé ce que je voulais réaliser. Ce serait égoïste de ma part de continuer après tant d'années et d'avoir obtenu ce que je cherchais. Après la Coupe du monde, je me retirerai", a souligné le compatriote de Lionel Messi.

Buteur en finale de Copa America

Champion olympique en 2008 avec l'Albiceleste, El Fideo a remporté le plus grand titre de sa carrière internationale l'année dernière en soulevant la Copa America dans une finale où il a été l'unique buteur face au Brésil (1-0), permettant à l'Argentine d'égaler le nombre de victoires de l'Uruguay (15) après deux échecs en finale (2015, 2016).

Finaliste malheureux de la Coupe du monde 2014 au Brésil, Angel Di Maria s'était fait remarquer lors du très prolifique huitième de finale du Mondial 2018 contre la France (4-3), en égalisant en fin de première période. En 121 sélections, il a inscrit 24 buts et donné 24 passes décisives.