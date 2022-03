PSG-Bordeaux: Suarez et Fabregas au soutien de Messi et Neymar sifflés par le Parc

Alors que Lionel Messi et Neymar ont été sifflés pendant l’intégralité du match entre le PSG et Bordeaux (3-0), Luis Suarez et Cesc Fabregas, anciens joueurs du FC Barcelone, ont apporté leur soutien à l’Argentin et au Brésilien.

Lionel Messi et Neymar ont connu un après-midi délicat, dimanche au Parc des Princes lors de la réception de Bordeaux (3-0). Conspués dès la présentation des équipes, ils ont ensuite été sifflés à chaque prise de balle par leurs propres supporters, quatre jours après l’élimination face au Real Madrid en Ligue des champions.

>> Ligue 1: revivez PSG-Bordeaux (3-0)

Neymar a même été sifflé lors de son but, en début de deuxième période. De quoi inciter certains joueurs, qui ont côtoyé Messi, Neymar voire les deux, à réagir sur les réseaux sociaux. "Comme toujours le football sans mémoire. Toujours avec vous ! Je vous aime très fort !", a écrit Luis Suarez sur Instagram, en postant une photo de lui avec ses deux anciens coéquipiers.

Messi, Neymar et Suarez © Instagram Luis Suarez

"Toujours avec vous mes frères", Fabregas

Cesc Fabregas, lui, ami de Lionel Messi depuis leur formation à la Masia, s’est exprimé sur Twitter. "Le football n’a aucune de mémoire… C’est dommage. Toujours avec vous mes frères", a écrit l’Espagnol.

Des arguments qu’auront sans doute du mal à entendre les supporters parisiens. Eux sont déçu du rendement de leurs deux stars, peu importe leurs accomplissements passés.