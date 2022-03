Coupe du monde 2022: l’Italie s’excuse pour l’état de son vestiaire après l'élimination

Leonardo Bonucci et le responsable communication de la Squadra Azzura ont présenté leurs excuses après avoir laissé leur vestiaire dans un état déplorable, jeudi à la suite de la défaite de l’Italie contre la Macédoine du Nord en barrages pour la Coupe du monde 2022. Le défenseur de la Juventus a évoqué "une grosse erreur".

Les Italiens font leur mea culpa. Ce lundi, dans des propos rapportés par la Gazzetta Dello Sport, Leonardo Bonucci et le responsable communication de la sélection ont tenu à présenter leurs excuses pour l’état déplorable dans lequel la Squadra Azzura a laissé son vestiaire à la suite de la défaite retentissante contre la Macédoine en barrages pour la Coupe du monde 2022.

“Nous avons commis une grosse erreur, la prochaine fois nous ferons plus attention, a admis le défenseur de la Juventus Turin. Dans la déception, nous n'avons pas pensé à certains détails qui font la différence. Lors des prochains matchs, nous demanderons plus de matériel pour gérer et jeter les déchets. Nous nous excusons.”

La sélection a présenté ses excuses au club de Palerme... mais précise que tout ne lui appartenait pas

Paolo Corbi, responsable communication de la Squadra Azzura, a assuré que la sélection avait déjà présenté ses excuses au club de Palerme, pensionnaire du stade Renzo Barbera, où se jouait ce barrage. "C'est quelque chose qui nous a fait culpabiliser, nous nous sommes déjà excusés auprès du club de Palerme. Malheureusement, le climat était à la grande déception et nous avons dû reprendre l'avion pour Coverciano (le Clairefontaine italien, ndlr) immédiatement. Même si nous devons dire que l'état du vestiaire lorsque nous sommes partis n'était pas exactement le même que dans la vidéo et que tout ne nous appartient pas", a tout de même tenu à souligner Paolo Corbi.

En Italie, les images montrant tous les déchets abandonnés par les hommes de Roberto Mancini avaient provoqué une indignation générale. "C'est une mauvaise image, nous aurions pu nous en passer avec bonheur. Le match en lui-même était suffisant", écrivait par exemple le Corriere Della Serra. Après le fiasco de l’élimination, les Italiens se sont donc empressés d’éteindre une polémique dont ils se seraient bien passés.