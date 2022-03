Coupe du monde 2022: la mise au point (très sèche) de Cristiano Ronaldo sur son éventuelle retraite

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille d’affronter la Macédoine du Nord en barrages de la Coupe du monde 2022, avec un billet pour le Mondial qatari au bout, Cristiano Ronaldo avait un message clair à faire passer concernant son avenir.

Le seul maître de son destin, c’est lui. Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille de jouer la finale des barrages européens pour la Coupe du monde 2022 contre la Macédoine du Nord (voie C, ce mardi à 20h45), Cristiano Ronaldo a tenu à faire une mise au point concernant son avenir et une éventuelle retraite. A 37 ans, et alors que de nombreux observateurs estiment qu’il pourrait bien jouer sa dernière Coupe du monde à la fin de l’année, le quintuple Ballon d’or a coupé court au débat.

"Je commande, point final"

"Je commence à voir ceux qui se posent la même question (sur sa retraite). C'est moi qui déciderai de mon avenir. Si je veux jouer plus, je le ferai. Je commande, point final", a tranché CR7 devant la presse. En participant au Mondial qatari, il compterait cinq participations à une Coupe du monde en carrière (2006, 2010, 2014, 2018 et donc 2022) et égalerait le record de Gianluigi Buffon, Antonio Carbajal, Lothar Matthäus et Rafael Marquez.

Mais il reste encore une étape avant de penser au Qatar, la qualification passant par une victoire face à la Macédoine du Nord, bourreau de l’Italie en demi-finale. "C'est une finale et nous sommes prêts. Si nous sommes favoris ? Je ne comprends pas très bien cela, mais je je me considère toujours comme un favori, a-t-il poursuivi devant les journalistes. La Macédoine a surpris et l'a fait dans de nombreux matchs, mais je pense que demain cela ne nous surprendra pas, le Portugal sera meilleur et nous irons à la Coupe du monde."