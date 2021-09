Coupe du monde (qualifs): record d’invincibilité pour l'Italie

La cinquième journée de la phase de qualification de la zone Europe pour la Coupe du monde 2022 continuait ce dimanche. Avec son nul en Suisse (0-0), l'Italie a poursuivi la plus longue série d'invincibilité pour une sélection: 36 matchs.

Après sa pâle copie face à l’Ukraine (1-1), l’équipe de France n’était pas au programme ce dimanche, mais les qualifications pour la Coupe du monde 2022 battaient leur plein, partout en Europe. Dans le choc de la soirée, l’Italie a concédé le nul en Suisse (0-0), alors que les autres favoris se sont baladés. Mais la Squadra Azzurra détient désormais seule le record d’invincibilité pour une sélection, avec 36 matchs sans défaite de rang.

Face à la Nati, tombeuse de la France lors du dernier Euro, l’Italie a dominé mais sans trouver la faille. Le champion d’Europe s’est procuré plusieurs occasions franches mais a surtout raté un penalty en seconde mi-temps. Chargé de le transformer, Jorginho a buté sur un Yann Sommer bien inspiré. Malgré ce nul, les hommes de Roberto Mancini conservent la tête du groupe C. Ils établissent surtout une série d’invincibilité référence, dépassant l’Espagne (2006-2009) et le Brésil (1993-1996) et n’ont plus perdu depuis un déplacement au Portugal en Ligue des Nations, en septembre 2018.

L'Espagne et l'Angleterre tranquilles

Autre cador en lice ce dimanche, l’Espagne s’est promenée face à la Géorgie (4-0), avec une réalisation notamment du milieu du Paris Saint-Germain Pablo Sarabia (63e). Ce succès est précieux pour la Roja, directement menacée dans ce groupe B par la Suède, qui compte un point de retard mais aussi deux matchs en moins.

Dans le groupe I, l’Angleterre poursuit son rythme de croisière, avec 5 victoires en autant de matchs. Les finalistes du dernier Euro ont disposé d’Andorre (4-0), grâce à un doublé de Jesse Lingard (18e, 78e), qui a fêté un de ses buts avec une célébration "hommage" à Cristiano Ronaldo, son nouveau coéquipier à Manchester United. En fin de match, un penalty d’Harry Kane (72e), puis une réalisation de la tête de Bukayo Sake sont venus parachever le succès. Principale rivale des Three Lions, la Pologne s’est aussi imposée à Saint-Marin (1-7) grâce à un doublé de Robert Lewandowski et un triplé d'Adam Buksa.

Bale rugit encore

Muet en sélection depuis octobre 2019, Gareth Bale est redevenu le leader dont le Pays de Galles avait besoin. Face à la Biélorussie, l’attaquant a inscrit les trois buts de son équipe, dont le dernier dans le temps additionnel, pour offrir la victoire aux siens (2-3). Placée dans le même groupe, la Belgique a survolé la République Tchèque (3-0), grâce notamment à Romelu Lukaku (8e) et Eden Hazard (41e).

Dans le choc entre les deux équipes en tête du groupe J, l’Allemagne a écrasé l’Arménie (6-0), bien lancée par un doublé de Serge Gnabry (6e, 15e). Titulaire, Thilo Kehrer a disputé l’intégralité de la rencontre. La Roumanie, en s’imposant face au Liechtenstein (2-0), s’est replacée dans la course à la qualification, alors que l’Islande et la Macédoine du Nord se sont neutralisés (2-2).