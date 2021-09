Coupe du monde (qualifs): un match à huis clos pour la Hongrie après des cris racistes

Des cris racistes émanant des tribunes ont été entendus lors du dernier Hongrie-Angleterre (0-4), qualificatif pour la Coupe du monde 2022. La Fifa a sanctionné le pays hôte d'un match à huis clos et d'une amende.

Récidiviste, après les incidents survenus lors du dernier Euro, le public hongrois a encore été sanctionné par la Fifa, ce mardi. Après le "comportement raciste de bon nombre de ses supporters" lors du récent match de qualification pour la Coupe du monde 2022 contre l’Angleterre, la Fédération hongroise de hootball a écopé d’un match à huis clos, plus un avec sursis, et une amende. Les joueurs britanniques avaient notamment été victimes de cris de singe.

"Après avoir analysé et pris en considération toutes les circonstances de l’affaire, en particulier la gravité des incidents constatés (paroles et actes racistes, jet d’objets, utilisation d’engins pyrotechniques, blocage d’escaliers)", la Commission de Discipline a fait le choix d’une "lourde amende", selon les termes du communiqué, à hauteur de 200.000 francs suisses, soit 185.000 euros. En plus du match ferme à huis-clos, la Hongrie est désormais sous sursis pour un deuxième pour les deux prochaines années.

Déjà sanctionné en juillet par l'UEFA

Lors du match contre les Three Lions, des injures racistes avaient été proférées, en particulier à destination de deux joueurs, Jude Bellingham et Raheem Sterling. Pas de quoi troubler sportivement les Anglais, qui s’étaient baladés (4-0) et avaient même tourné en dérision le comportement des fans hongrois, en se désaltérant avec les bières qu’on leur lançait depuis les tribunes.

En juillet déjà, la Fédération hongroise avait été sanctionnée de trois matchs à huis clos (dont un avec sursis), cette fois par l'UEFA, pour le "comportement discriminatoire de ses supporters" lors des trois matchs disputés par sa sélection à l'Euro. Des cris racistes à l'encontre de joueurs de l'équipe de France avaient notamment été lancés depuis la tribune où se trouvaient les ultras hongrois à Budapest, le 19 juin. L'UEFA avait également enquêté sur des banderoles ou pancartes homophobes brandies par des supporters durant les autres rencontres du premier tour contre le Portugal et l'Allemagne.