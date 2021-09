France-Finlande: au bout d'une superbe action, Griezmann égale Platini avec 41 buts

Après avoir ouvert le score lors de France-Finlande ce mardi, Antoine Griezmann a réussi un doublé à la conclusion d'une superbe action collective. L'attaquant des Bleus atteint les 41 buts internationaux, comme Michel Platini.

Et de deux qui font 41 ! Antoine Griezmann a rejoint une légende des Bleus, Michel Platini, en réussissant un doublé ce mardi face à la Finlande dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde. Après un magnifique extérieur du pied gauche en première période (25e), le nouvel attaquant de l'Atlético de Madrid a parfaitement conclu une action collective parfaite (53e).

Au centre du terrain, Karim Benzema a effacé deux adversaires, puis Léo Dubois est parvenu à servir Antoine Griezmann dans la surface. "Grizou" a ensuite trouvé la faille dans un angle fermé face à Lukas Hradecky pour donner de l'air aux Bleus (2-0).

À 10 buts de Thierry Henry

Avec désormais 41 buts en équipe de France, Antoine Griezmann est 3e ex aequo des meilleurs buteurs tricolores, derrière Thierry Henry (51) et Olivier Giroud (46). David Trezeguet est cinquième de ce classement, avec 34 réalisations, soit trois de plus que Zinedine Zidane.

C'est à Nice, le 1er juin 2014, que Griezmann avait marqué son premier but avec les Bleus. Il avait en effet ouvert le score contre le Paraguay, dans le cadre d'un match amical (1-1). La semaine suivante, la large victoire 8-0 contre la Jamaïque lui avait permis de marquer son premier doublé international.

