France-Finlande: le 40e but de Griezmann sur un geste magnifique

Antoine Griezmann a délivré les Bleus en marquant sur un superbe extérieur du pied gauche ce mardi à Lyon, face à la Finlande. Son 40e but en équipe de France.

Une vraie délivrance. Pour lui et pour les Bleus. Après de nombreuses frustrations juste entrecoupées de quelques rares moments de légèreté, et une exfiltration du Barça vers l’Atlético de Madrid réussie de justesse le dernier jour du mercato, Antoine Griezmann a réussi un geste magnifique ce mardi face à la Finlande dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Un extérieur du pied gauche, sur un service parfait de Karim Benzema, qui a trompé Lukas Hradecky et donné l’avantage à l’équipe de France (25e).

Et cela faisait longtemps que les Bleus, contraints aux nuls lors de leurs cinq dernières sorties (Hongrie, Portugal, Suisse à l’Euro, Bosnie-Herzégovine et Ukraine la semaine dernière), n’avaient pas fait la course en tête. Ça fait du bien, donc. Et ça rassure un peu.

Griezmann tout proche de Platini

Pour Antoine Griezmann, déjà proche d’offrir une passe à Karim Benzema dans les instants précédents, c’est son 40e but en équipe de France. Buteur dans la confusion à Strasbourg mercredi dernier, le Mâconnais revient à une unité du total de Michel Platini (41), qui tient encore sur le podium des buteurs tricolores derrière Thierry Henry (51) et Olivier Giroud (46). Peut-être plus pour très longtemps.