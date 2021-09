France-Finlande: la compo des Bleus en 3-5-2 avec Théo Hernandez et Martial

Confrontée à la Finlande dans un match de qualifications au Mondial 2022 à ne pas louper, l’équipe de France va débuter avec plusieurs surprises: un schéma tactique en 3-5-2 et la titularisation de Théo Hernandez au poste de piston gauche. Coup d'envoi à 20h45 ce mardi soir.

C'est la cinquième fois que Didier Deschamps utilise la défense à trois. Engluée dans une spirale de cinq matchs d’affilée sans victoire, et en panne d’allant offensif comme de solidité défensive, l’équipe de France va évoluer en 3-5-2 ce mardi à Lyon contre la Finlande (20h45).

Théo Hernandez va connaître sa première sélection. Le défenseur de l'AC Milan sera titulaire au poste de piston gauche. Dans l'axe de la défense, Kurt Zouma et Presnel Kimpembe vont accompagner Raphaël Varane. À droite, Léo Dubois est reconduit. Au milieu, Didier Deschamps mise sur un duo avec Adrien Rabiot et Paul Pogba. Antoine Griezmann sera un cran devant eux. En attaque, Karim Benzema fait son retour. Il est aligné avec Anthony Martial, qui avait trouvé le chemin des filets contre l'Ukraine (1-1). Pour rappel, Kylian Mbappé et Kingsley Coman, touchés à un mollet, sont absents.

Comme face à la Suisse à l'Euro...

La dernière fois que les Bleus ont évolué avec une défense à trois, c'était contre la Suisse à l'Euro. Le pari était perdant. Au bout d'une demi-heure seulement, Didier Deschamps avait été contraint de procéder à un changement de système.

Ce France-Finlande importe dans la course aux qualifications pour le Mondial 2022, et pour la tête du groupe D. Les Bleus sont premiers de la poule avec 9 points, mais peuvent voir revenir les Finlandais (deuxièmes, 5 points) à une unité seulement en cas de revers tricolore au Groupama Stadium.

La compo des Bleus:

Lloris - Zouma, Varane, Kimpembe - Dubois, Pogba, Rabiot, T. Hernandez - Griezmann - Benzema, Martial.