La presse européenne applaudit la "goal machine" Ronaldo après son record

Grâce à son doublé mercredi contre l'Irlande, Cristiano Ronaldo a dépassé l'Iranien Ali Daei pour devenir le meilleur buteur en sélection. Un record forcément mis en avant par la presse portugaise, mais pas seulement.

Le 12 juin 2004, contre la Grèce, en ouverture de l’Euro, Cristiano Ronaldo inscrivait son premier but avec le Portugal. Il n'était alors qu'un grand espoir, un diamant poli par Sir Alex Ferguson à Manchester United. Ce but n'était que le premier d’une très longue série. Dix-sept ans plus tard, il est devenu mercredi le meilleur buteur de l’histoire en sélection. Son doublé réussi face à l’Irlande (2-1), dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022, lui a permis de dépasser l'Iranien Ali Daei (109 buts) et de s’emparer seul de ce record. "Marquer des buts, offrir du spectacle et gagner des titres, c'est ce que j'aime le plus. Ce record m'appartient et il est unique. Il me manquait un but, j'en ai marqué deux (ses 110e et 111e buts pour sa 180e sélection, ndlr), je suis extrêmement heureux", s’est-il réjoui après la rencontre.

Forcément, les médias portugais n’ont d’yeux que pour lui ce jeudi. Ronaldo s’affiche en une de tous les journaux de son pays ou presque. Ils ont choisi de retenir sa joie sur son deuxième but, quand il a fièrement retiré son maillot avant de le montrer au public. Pour Record, il est tout simplement "incroyable". "Il a sauvé son équipe et est devenu le meilleur buteur en sélection", insiste A Bola. Car après avoir raté un penalty contre l’Irlande, le quintuple Ballon d’or s’est plutôt bien rattrapé. En marquant deux fois de la tête en fin de rencontre. En Angleterre, pays où il s’envolera après la trêve internationale pour faire son grand retour à Manchester United, douze ans après son départ pour le Real Madrid, on s’enflamme aussi pour cette "Goal Machine" (Daily Express), alors que l’Irlande a plutôt "le cœur brisé" par Ronaldo (The Irish Times).

L'Italie ne l'oublie pas

En Espagne, terre de ses exploits pendant neuf ans, son record est davantage éclipsé par le déplacement de la Roja en Suède (20h45) et par le jeune Ansu Fati, qui vient de récupérer au Barça le fameux numéro 10 de Lionel Messi. La presse madrilène n’oublie pas pour autant l’ancienne star du Real Madrid. "Un Cristiano record", lance le journal AS sur sa Une essentiellement consacrée à Kylian Mbappé et aux rumeurs l'envoyant au Real Madrid l'été prochain. Du côté de l’Italie, qu’il vient de quitter après trois saisons passées à la Juventus Turin, c’est évidemment la rentrée des champions d’Europe, opposés ce jeudi à la Bulgarie (20h45) qui fait parler. Mais le record de Ronaldo est tout de même mentionné en Une de la Gazzetta dello Sport ("Un penalty raté et un doublé record") et du Corriere dello Sport ("Un CR7 infini"), entre autres.

Jamais rassasié, Ronaldo sait qu'il va pouvoir dépasser un nouveau record dans les prochains jours : les 180 sélections de Sergio Ramos, non-convoqué avec l'Espagne, pour devenir le joueur le plus capé avec une sélection européenne.