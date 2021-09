Portugal-Irlande: le message touchant de Ronaldo après son record de buts

Nouveau recordman mondial du nombre de buts marqués en sélection nationale, grâce à un doublé avec le Portugal contre l'Irlande (2-1), Cristiano Ronaldo a exprimé sa vive émotion dans un message sur Instagram.

"Je ne sais pas si quelqu'un a plus de records que moi, mais celui-ci est le mien et il est unique. Je suis extrêmement heureux". Auteur mercredi soir d'un doublé renversant pour offrir la victoire au Portugal contre l'Irlande à la dernière minute (2-1), Cristiano Ronaldo a surtout établi le nouveau record mondial de buts en sélection. L'attaquant de 36 ans a doublé l'Iranien Ali Daei, pour atteindre 111 buts en 180 matchs.

"Le secret, c'est la motivation", a-t-il réagi après la rencontre, d'après la retranscription du journal O Jogo. "Le désir que j'ai de continuer à jouer au football. C'est se lever chaque jour avec l'ambition de vouloir faire mieux, de rendre les fans, la famille et mes enfants heureux. J'ai quatre enfants. Cristianinho comprend déjà tout et souffre comme moi. Mais c'est bien, car ils vont grandir avec leur père qui continue à marquer des buts, à faire le spectacle et à gagner des titres. C'est ce que j'aime le plus", a conclu l'attaquant de Manchester United au micro de la télévision publique portugaise RTP.

"111 moments d'union et de bonheur"

Cristiano Ronaldo a aussi publié un long message sur son compte Instagram à 336 millions d'abonnés: "De tous les records que j'ai battus au cours de ma carrière - et heureusement il y en a eu quelques-uns - celui-ci est très spécial pour moi et il fait certainement partie des réalisations qui me rendent vraiment fier".

"Tout d'abord parce que chaque fois que je représente mon pays, c'est un moment spécial. Car je sais que je défends le Portugal et que je montre au monde entier de quoi sont faits les Portugais. Ensuite, parce que les compétitions des équipes nationales ont toujours eu un impact très fort sur moi en grandissant, en regardant mes idoles jouer pour leur drapeau tous les deux étés dans les championnats d'Europe et les Mondiaux".

"Mais enfin et surtout parce que marquer 111 buts pour le Portugal signifie 111 moments comme ceux que nous avons vécus aujourd'hui en Algarve, des moments d'union et de bonheur pour des millions et des millions de citoyens portugais dans le monde entier. Pour eux, chaque sacrifice en vaut la peine", a aussi écrit Cristiano Ronaldo.

Hommage appuyé au "Shariar"

Son message se conclut ainsi, avec un hommage au précédent détenteur du record: "Une autre raison pour laquelle j'apprécie autant cet exploit à présent, c'est parce qu'Ali Daei a établi les normes à un niveau si élevé que j'ai pensé à un moment donné que je ne pourrais jamais le rattraper. Félicitations au "Shariar" pour avoir détenu ce record pendant si longtemps. Et merci de m'avoir toujours témoigné autant de respect à chaque fois que je marquais et que je me rapprochais de plus en plus de son nombre exceptionnel."



"Merci au Portugal. Merci à tous mes coéquipiers et adversaires pour avoir rendu ce voyage si inoubliable. Continuons à nous retrouver sur le terrain dans les années à venir! Je ne ferme pas encore le compteur."