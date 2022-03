Coupe du monde 2022: pourquoi on ne connaîtra pas tous les qualifiés européens fin mars

A l’inverse de l’équipe de France, plusieurs équipes européennes n’ont pas encore obtenu leur billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar et vont devoir passer par les barrages comme l’Italie et le Portugal. Mais à l’issue de la trêve internationale du mois de mars, une dernière place pour le Mondial sera encore disponible en Europe en raison de la guerre en Ukraine.

Le chiffre 13 va-t-il porter malheur à l’UEFA? Avec 13 sésames à décrocher, l’Europe reste le plus gros pourvoyeur de sélections pour la Coupe du monde 2022. Dix billets pour le Qatar ont déjà trouvé preneurs avec notamment les qualifications de la France, de l’Angleterre ou encore de la Belgique ou de l’Espagne. Les trois derniers qualifiés seront connus à l’issue des mini-tournois de barrages organisés lors de la trêve internationale.

L’Italie, le Portugal et la Turquie se disputeront une seule place pour le Mondial automnal. Mais cela ne signifie pas pour autant la fin des qualifications en Europe. Prévu initialement ce jeudi, la demi-finale des barrages entre l’Ecosse et l’Ukraine a été reportée à une date ultérieure, pour le moment en juin. Ce qui repousse de facto la finale du tournoi qualificatif face au vainqueur du match entre le pays de Galles et l’Autriche joué ce jeudi à Cardiff.

Difficile de jouer Ecosse-Ukraine en juin

Une conséquence directe de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Si la Sbornaia a été exclue des éliminatoires par la Fifa, envoyant directement la Pologne de Robert Lewandowski en finale des barrages, la sélection ukrainienne espère encore pouvoir défendre ses chances. Conscient de la situation exceptionnelle de son adversaire, l’Ecosse s’était rapidement prononcée en faveur d’un report de la rencontre. Mais le conflit dure et cela rend de plus en plus incertaine la tenue cet Ecosse-Ukraine en juin prochain à Glasgow.

"Si on me demande aujourd’hui si le match aura lieu en juin, alors je pense que cela sera difficile, a reconnu Steve Clarke, le sélectionneur écossais en marge du match amical reprogrammé ce jeudi face à la Pologne. Si l’on est honnête vis-à-vis de la situation actuelle, c’est difficile de se projeter."

Le sélectionneur écossais veut donner du temps aux Ukrainiens

Afin d’offrir une chance de qualification équitable à l’Ukraine, Steve Clarke se dit même prêt à repousser encore la rencontre pour que la Sbirna puisse jouer sa place pour la Coupe du monde au Qatar du mieux possible.

"Ce n'est pas seulement le match en lui-même mais c'est le fait qu'ils doivent se réunir, organiser un camp d'entraînement et amener tous leurs joueurs sur le terrain avec une période de temps appropriée pour se préparer à un match aussi important, a encore expliqué le technicien écossais cité par le Daily Mail. Andriy Shevchenko, que je connais depuis mon passage à Chelsea, a très bien parlé de la situation et a dit qu'ils voudraient jouer leur billet sur le terrain. Mais vu la situation, je pense qu'ils devraient avoir le plus de temps possible pour essayer de faire en sorte que ce match se déroule."

Et si la volonté du sélectionneur britannique est exaucée par l’UEFA et la Fifa, l’Ecosse pourrait bien avoir à attendre jusqu’en août ou septembre pour affronter l’Ukraine puis éventuellement disputer la finale des barrages. A condition que la guerre avec la Russie soit terminée.