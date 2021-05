Qualifs Mondial 2022: près de deux ans après, Dani Alves de retour avec le Brésil

Absent de la liste de la Seleçao depuis les matchs amicaux d'octobre 2019, Dani Alves est de retour avec le Brésil. Le latéral de 38 ans a été appelé par Tite pour les matchs de la sélection brésilienne contre l'Équateur et le Paraguay pour les qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Il est de retour. A 38 ans, Dani Alves a été appelé pour les matchs de la sélection brésilienne contre l'Equateur et le Paraguay, les 4 et 8 juin, comptant pour les qualifications sud-américaines du Mondial 2022. Élu meilleur joueur de la Copa América 2019, remportée à domicile par le Brésil, le joueur du Sao Paulo FC était absent de la Seleçao depuis les matchs amicaux d'octobre 2019 face au Nigéria et au Sénégal.

En conférence de presse, le sélectionneur brésilien, Tite, s'est réjouit au moment d'évoquer la présence de Daniel Alves dans son groupe: "C'est un vrai bonheur de le voir jouer encore à haut niveau." À 38 ans, Dani Alves nourrit encore de grandes ambitions et rêve de disputer son quatrième Mondial l'an prochain au Qatar, au même titre que Thiago Silva, lui aussi appelé pour composer la défense du Brésil.

Fred fait son retour, Bruno Guimaraes absent de la liste

Concernant le reste de sa liste, Tite a été plutôt traditionnel et n'a pas reservé beaucoup de surprises. On peut aussi noter le retour du milieu de terrain, Fred. Le Mancunien était absent de la Seleçao depuis le Mondial 2018.

Si le Lyonnais Lucas Paqueta fait une nouvelle fois partie du groupe, ce n'est plus le cas de son coéquipier Bruno Guimaraes, qui était présent lors des deux précédents matchs de qualifications pour le Mondial, en novembre contre le Vénézuela (1-0) et l'Uruguay (2-0).

La seule vraie nouveauté de la liste est la convocation du défenseur Lucas Verissimo, passé récemment de Santos à Benfica. Le Brésil est en tête des qualifications sud-américaines, avec 12 points, quatre victoires en autant de rencontres et seulement deux buts encaissés.

Après les qualifications pour le Mondial-2022, les équipes sud-américaines basculeront à partir du 13 juin sur la Copa América qui se dispute pour la première dans deux pays, l'Argentine et la Colombie.

La liste des joueurs retenus :

Gardiens : Alisson (Liverpool/ENG), Ederson (Manchester City/ENG) Weverton (Palmeiras).



Défenseurs : Daniel Alves (Sao Paulo FC), Danilo (Juventus/ITA), Alex Sandro (Juventus/ITA), Renan Lodi (Atlético Madrid/ESP), Thiago Silva (Chelsea/ENG), Marquinhos (Paris SG/FRA), Eder Militao (Real Madrid/ESP), Lucas Verissimo (Benfica/POR).



Milieux : Casemiro (Real Madrid/ESP), Fabinho (Liverpool/ENG), Douglas Luiz (Aston Villa/ENG), Fred (Manchester United/ENG), Everton Ribeiro (Flamengo), Lucas Paqueta (Lyon/FRA).



Attaquants : Gabriel Jesus (Manchester City/ENG), Vinicius Junior (Real Madrid/ESP), Neymar (Paris SG/FRA), Everton (Benfica/POR), Roberto Firmino (Liverpool/ENG), Richarlison (Everton/ENG), Gabriel Barbosa (Flamengo).